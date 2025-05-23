委員快看！中火煤用量連結在這裡 當天用煤量隔天才上網

立委羅廷瑋砲轟台電在核能退場後，火力發電全開，現在甚至上演蓋牌戲碼，5月23日的用煤數據突然不公布，「台電蓋牌」逃避監督。台電回應表示，台中電廠用煤數據都會定期提供給地方環保局，台電也會手動輸入上傳至官網揭露，絕對沒有蓋牌不公布的情況。

官網查詢路徑為：資訊揭露、環境資訊，再到空氣品質改善作為，即可查詢「台中電廠用煤量、連續監測排放值與鄰近空品AQI測值趨勢圖」，不過，23日當天還查不到當天的用煤量，一天結束後才會統計用煤量，並於隔日揭露用煤數據。