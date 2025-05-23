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台電駁「火力全開」 夏季夜尖峰備轉率目標「保7」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電董事長曾文生。記者黃義書／攝影
台電董事長曾文生。記者黃義書／攝影

核三廠2號機除役後，台中電廠、興達電廠燃煤機組發電引發關注，台電連日來遭批「火力全開」。台電董事長曾文生23日召開臨時記者會回應，並以數據佐證，強調「火力全開」的批評是「故意遮掩」燃煤發電每年持續下降的事實。

此外，曾文生還提到，近期大修、故障機組預計六月前陸續回歸，可確保夏季夜尖峰備轉容量率維持在7%。

曾文生今率領台電總經理王耀庭、副總蔡志孟、郭天合、許永輝召開記者會，回應連日來核電除役，火力電廠全開等議題。

由於台灣進入非核家園，今夏供電再成焦點。曾文生表示，台電會透過各種手上資源，讓今夏夜尖峰可維持在7%以上，在特殊狀況、有條件限制下，才啟用緊備機組，台電目前緊備機組有大林5號機及興達1、2號燃煤機組。

曾文生表示，緊備機組保留是基於電網韌性、國土安全需要，有嚴格啟動條件，備轉容量率低於6%才能啟動，且每年運轉時間不會超過720小時；興達3、4號機則是依環評承諾，備轉率低於8%才會啟動，今年實際運轉時數亦遠低於720小時。

曾文生並指出，今年夏天機組運轉早在一年前就已經開始安排，核三2號機除役是既定時間，此變數都有計算。

曾文生強調，台中電廠自2019年起就不曾十部機組全開，空污季只開七部，燃煤量也從1,800萬噸降至1200萬噸，減煤量達三分之一，空污排放更減八成。台電都依承諾執行，用煤量從未超過1,260萬噸，承諾不曾跳票，今年目標降至1,100萬噸。

曾文生還提到，在台灣要選擇什麼能源、包含支持核能，都是能被允許的主張，但連日來核電退場所以「火力全開」的說法，對台電並不公平。

根據台電資料，去年系統燃氣占比47.3%、燃煤31.1%，今年燃氣會升至52.2%、燃煤降至26.9%，「用火力全開涵蓋，是故意遮掩燃煤發電每年持續下降事實」。

興達電廠 曾文生 台電

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