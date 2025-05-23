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興達2機組開機惹議 高市長陳其邁：各縣市用電自己供應

中央社／ 高雄23日電
核三2號機除役，興達電廠2燃煤機組發電引議論。高市長陳其邁表示，2機組依法轉為備載，並說「各縣市的產業需要用電，請自己要有足夠的電力供應」，不應南電北送，犧牲高雄。聯合報系記者王昭月／翻攝
核三2號機除役，興達電廠2燃煤機組發電引議論。高市長陳其邁表示，2機組依法轉為備載，並說「各縣市的產業需要用電，請自己要有足夠的電力供應」，不應南電北送，犧牲高雄。聯合報系記者王昭月／翻攝

核三2號機除役，興達電廠2燃煤機組發電引議論。高市長陳其邁表示，2機組依法轉為備載，並說「各縣市的產業需要用電，請自己要有足夠的電力供應」，不應南電北送，犧牲高雄。

核三2號機停機除役以來，台中電廠、興達電廠燃煤機組發電引發關注。國民黨高雄市議會黨團今天下午召開記者會，批評政府打著非核家園大旗，在電力不足狀況下，台電開啟興達老舊燃煤機組救援；環保局明知興達電廠沒有操作許可，卻放任不管、也不開罰，陳其邁說反對南電北送，實則屈服中央指示，任由燃煤機組毒害高雄人。

對此議題，陳其邁下午出席「法國生活節在高雄」開幕活動接受媒體聯訪時表示，「各縣市產業需要用電，請自己有足夠的電力的供應，不應該南電北送，犧牲高雄環境成本。」

陳其邁說，台電去年9月申請興達電廠3號、4號機操作許可展延，高市府不同意展延，因此它沒有操作許可；但是按照環評法，當機組轉為備載時，備轉容量率低於8%時，它全年運轉不可以超過720小時，市府會嚴格監督相關運轉是否符合規定。

陳其邁強調，除役的部分，市府立場沒有改變，會要求它如期除役；「這個情況跟台中不一樣，台中火力發電廠是台中市政府發出操作許可」，中火不像興達電廠已轉為備載機組，有8%的限制。

陳其邁 台電 中火

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