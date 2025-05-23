聽新聞
0:00 / 0:00
興達2機組開機惹議 高市長陳其邁：各縣市用電自己供應
核三2號機除役，興達電廠2燃煤機組發電引議論。高市長陳其邁表示，2機組依法轉為備載，並說「各縣市的產業需要用電，請自己要有足夠的電力供應」，不應南電北送，犧牲高雄。
核三2號機停機除役以來，台中電廠、興達電廠燃煤機組發電引發關注。國民黨高雄市議會黨團今天下午召開記者會，批評政府打著非核家園大旗，在電力不足狀況下，台電開啟興達老舊燃煤機組救援；環保局明知興達電廠沒有操作許可，卻放任不管、也不開罰，陳其邁說反對南電北送，實則屈服中央指示，任由燃煤機組毒害高雄人。
對此議題，陳其邁下午出席「法國生活節在高雄」開幕活動接受媒體聯訪時表示，「各縣市產業需要用電，請自己有足夠的電力的供應，不應該南電北送，犧牲高雄環境成本。」
陳其邁說，台電去年9月申請興達電廠3號、4號機操作許可展延，高市府不同意展延，因此它沒有操作許可；但是按照環評法，當機組轉為備載時，備轉容量率低於8%時，它全年運轉不可以超過720小時，市府會嚴格監督相關運轉是否符合規定。
陳其邁強調，除役的部分，市府立場沒有改變，會要求它如期除役；「這個情況跟台中不一樣，台中火力發電廠是台中市政府發出操作許可」，中火不像興達電廠已轉為備載機組，有8%的限制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言