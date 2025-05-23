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興達電廠機組遭質疑偷運轉 綠高市黨團反批藍政治操作

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
針對興達電廠機組涉「偷開」案，民進黨高市議會黨團反批國民黨高黨團政治操作。記者王昭月／翻攝
針對興達電廠機組涉「偷開」案，民進黨高市議會黨團反批國民黨高黨團政治操作。記者王昭月／翻攝

興達電廠3、4號燃煤機組遭質疑「偷開」，國民黨高雄市議會黨團控市長陳其邁「讓市民用肺發電」，並批高市環保局「縱容違法操作」，民進黨高市議會黨團反批國民黨扭曲事實，惡意政治操作，抹煞市府依法監督的努力，更撕裂社會對能源轉型的信任。

民進黨高市議會黨團總召江瑞鴻指出，興達電廠3、4號燃煤機組的操作許可去年9月30日到期，市府早已駁回展延申請，並明確要求兩部機組於去年底及今年底分別除役。現階段僅在備轉容量不足8%時，才依環評與空汙規範轉為「備用機組」啟動，全年運轉並不得超過720小時。

江表示，國民黨團知道這是中央能源調度，卻故意栽贓給市府，還對外亂扣帽子，「這不是監督，是政治卸責」！民進黨團幹事長鄭孟洳指，環保局在啟用當下即派員查核，全程監控排放濃度、登錄運轉時數，相關資訊也向議會與社會公開說明，程序依法行政，並未隱匿。民進黨團副總召李雅慧表示，真正該追問的是台電何時完成除役、啟用標準是否合理。

民進黨提出四點要求，1.興達機組應如期於2024年底、2025年底全面除役，不容跳票。2.台電應公開啟動時數、啟用理由與排放紀錄，拒絕黑箱作業3.市府應強化資訊公告與市民溝通，建立公共信任與科學對話。4.國民黨團應停止將空汙議題作為政治消費。

民進黨團強調，高雄市府推動「淨零城市發展自治條例」，不僅是政策宣示，更透過碳預算制度與城市治理架構，落實減碳行動。興達機組已明確進入退場倒數，台電應加快更新腳步，中央也應重新檢討備轉調度對南部的壓力與公平性。

民進黨 國民黨 台電

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