曾文生揭露核三廠「停機後現況」 曝重啟有「多道關卡」
立法院三讀通過核管法修正，又重啟核三公投案，推動核三重啟，至於核管法子法修訂時間，核安會已說需要4個月時間，台電董事長曾文生23日透露目前核三廠的狀況，「工作人員維持機組安全運轉狀況」，台電會等核安會把相關子法提出後，才會評估要做哪些事。
曾文生表示，核三廠2號機停機後，已請工作人員務必維持機組安全運轉、安全維護，維護機組的妥善率也是核電廠員工的工作，核能機組對台電而言是資產，台電有責任確保它是安全的，該做的評估工作會在核安會提出相關辦法後，再仔細評估。
對於核三延役一事，台電先自我安全檢查，再邀請全世界核子反應器操作者一起做同儕審查，若能符合標準，才會考慮是否有重啟的條件。
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