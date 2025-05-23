興達電廠沒操作許可仍運轉發電惹議 陳其邁：嚴格監督台電

興達電廠3、4號燃煤機組操許可到期，仍啟動運轉發電，遭質疑偷開機。高雄市長陳其邁今天受訪說，興達兩座機組去年申請展延，但市府未同意展延，目前兩座機組按環評法及台電環評承諾，當機組轉為備載時，備載容量率低於8%以下，全年運轉720個小時，電業法也有清楚規定，會嚴格監督台電。

陳其邁表示，興達電廠3、4號燃煤機組去年9年申請展延，市府並不同意展延，因此兩座機組目前是沒有操作許可，但按照環評法及對環評承諾，機組轉為備載時，當備載容量率在8%以下，全年只能運轉720個小時，電業法已有清楚規定，會嚴格監督台電。

陳其邁說，轉備載期間的運轉是否符合環評規定，一定會嚴格監督執行，在除役部分，高雄立場沒有改變，會要求兩部機組如期除役。

針對興達兩座機組沒操作許可，仍能運轉發電，陳其邁回應，這情況和台中不一樣，台中火力發電廠是台中市府發給操作許可，並非像興達電廠已經轉為備載機組，受備載8%限制。

陳其邁更表態，電力發展必須跟產業發展配套，各縣市產業需要用電，自己要有足夠電力供應，不應該南電北送，犧牲高雄的環境成本。

陳其邁說，市政府立場非常清楚，未來高雄電廠運轉如果已夠用，不該南電北送，各縣市應該負起自己產業發展或民生所需用電，不該由高雄市民承擔外部成本。