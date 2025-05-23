4部機組同時跳機 台電喊「罕見」：會徹底檢討

5月以後，氣溫逐漸攀升，但最後一部核能機組5月17日執照屆期無法再供電後，竟然還發生多部機組同時跳機，意外少掉300萬瓩的供電能力，使得預估備轉容量低於8％，至於多部機組同時跳機的原因，台電董事長曾文生表示，還要再了解。

大潭1號機、林口1號機，以及和平兩部機組21日同時跳機，影響電力供應能力300萬瓩，曾文生表示，這種四部機組同時跳機的機率很低，發生原因台電會徹底檢討，機組修復需要時間，預計端午節前會陸續恢復供電，但和平電廠是民營電廠，正確修復時間，台電要等和平電廠回報。

曾文生指出，夏季來臨前，大修中的明潭水力、興達燃氣機組就會回歸，核三廠2號機的停機是在預期中的，盤點今年的發電狀況，夜尖峰的備轉容量率仍可維持7％，若有遇到意外的跳機狀況或機組故障，才會啟動緊急備用機組支援。但對於如何維持7％以上的備轉容量率，曾文生並未多做說明。