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高雄興達燃煤機組運轉 藍營批陳其邁「暖男變軟男」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄興達電廠備用的3、4號燃煤機組緊急上線運轉，高雄市議會國民黨團質疑空汙加劇、陳其邁改善空品淪為口號，高雄市政府不顧市民健康。記者宋原彰／攝影
高雄興達電廠備用的3、4號燃煤機組緊急上線運轉，高雄市議會國民黨團質疑空汙加劇、陳其邁改善空品淪為口號，高雄市政府不顧市民健康。記者宋原彰／攝影

台灣本周邁入非核家園，夜間火力發電占比常態性飆破9成，高雄興達電廠備用的3、4號燃煤機組緊急上線救火，持續「南電北送」，高雄市議會國民黨團質疑，此舉加劇空汙，陳其邁改善空品淪為口號，市政府不顧市民健康，只為捍衛中央非核家園神主牌，要求興達電廠3、4號燃煤機組確實在今年底除役、不再運作。

高雄市議會國民黨團今舉辦記者會，稱高市環保局雖已駁回興達電廠3、4號機組展延許可申請，卻又說機組轉為備用機組，能在特定緊急條件下不需申請、全年運轉不可以超過720小時，稱民進黨政府說一套做一套，為達到非核家園，再度啟用未申請許可的燃煤機組，市議員和環保團體齊聲喊「請陳市長硬起來，不要犧牲市民健康」。

市議員李眉蓁表示，環保局曾在議會承諾不再核發展延許可，卻未告知議會機組轉為備用機組後，能不需操作許可緊急運轉，「根本狠狠騙了議會，環保局要負起政治責任」，如今高雄再次發電，完全違背市長陳其邁「不南電北送」承諾，陳也不願像台中市長盧秀燕一樣站出來喊話，直言暖男變軟男。

市議員陳麗娜表示，台中喊話中部不應火力全開，台電轉而向高雄討電，而高雄卻只能配合中央，完全看不到陳其邁和環保局有強硬態度，拒絕南電北送、拒絕南部空汙、捍衛高雄人的肺。市議員李雅靜表示，台電董事長曾文生說興達電廠3號機組今年底除役、4號機明年底除役，環保局卻承諾2座機組在今年底除役，兩方說法不一。

李雅靜表示，陳其邁不斷高喊淨零轉型，卻對於興達電廠重啟發電默不吭聲、甚至配合，「陳其邁是保護市民，還是在保護中央？」她要求台電立即公布興達電廠確切除役時間，不得再拖，而高雄市長年南電北送，高雄市民應該享有夏季用電採全年平日電價計算，高雄市民不是二等公民。

高雄反空汙聯盟發言人洪秀菊表示，台灣成為非核家園後，高雄最老舊的興達電廠燃煤機組卻連續開機運轉，高市府當初承諾的「穩健減煤，邁向無煤」承諾一夕破功，老舊機組應要確實除役拆除，不該作為備用發電的後門。

市議員邱于軒表示，興達電廠是全市第二高固定汙染源，是高雄減碳大目標，但目前環保局和台電所稱4號機組除役時間不一，前者說今年，後者說明年，台電董事長曾文生曾任高市經發局長，為何不願意捍衛高雄市民健康？如今興達電廠3、4號機組重啟，高雄市府為擁護民進黨非核家園理念，拿市民的肺當墊背。 

環保局表示，興達電廠3、4號機組操作許可證期限至2024年9月30日屆期，高市府已駁回展延許可申請，另依據環評法相關規定興達電廠燃氣機組更新改建計劃，3、4號機組於去年底轉為備用機組，啟動時機為備轉容量率低於8%時，全年運轉不可以超過720小時，未達備轉容量啟動之條件，3、4號機不得操作。

環保局重申，市府要求該2部機組如期除役的立場不變，已於2021年2月明確要求台電規劃2部機組於今年底除役，並要求興達電廠備用機組啟用均需提前通報，說明原因及預計使用時間，環保局皆會全程掌握機組使用時數，興達電廠3、4號機啟用有限制，與台中電廠機組領有有效操作許可下電廠正常運轉的情況完全不同。

統計至今日上午10時，興達電廠3號機組累積使用109小時、4號機組使用156小時，總用煤量約3.2萬公噸，使用量為110年之1.6％。環保局表示，已派員查核現場操作情形及全時監控管道排放情形，確認管道排放濃度符合高雄市電力業加嚴排放標，全力維護高雄的空氣品質。

高雄興達電廠備用的3、4號燃煤機組緊急上線運轉，高雄市議會國民黨團質疑空汙加劇、陳其邁改善空品淪為口號，高雄市政府不顧市民健康。記者宋原彰／攝影
高雄興達電廠備用的3、4號燃煤機組緊急上線運轉，高雄市議會國民黨團質疑空汙加劇、陳其邁改善空品淪為口號，高雄市政府不顧市民健康。記者宋原彰／攝影
高雄興達電廠備用的3、4號燃煤機組緊急上線運轉，高雄市議會國民黨團質疑空汙加劇、陳其邁改善空品淪為口號，高雄市政府不顧市民健康。記者宋原彰／攝影
高雄興達電廠備用的3、4號燃煤機組緊急上線運轉，高雄市議會國民黨團質疑空汙加劇、陳其邁改善空品淪為口號，高雄市政府不顧市民健康。記者宋原彰／攝影
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環保局 台電

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