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影／曾文生：中火「火力全開」批評 遮掩燃煤發電下降的事實

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
台電董事長曾文生（右三）、總經理王耀庭（左三）、副總經理兼發言人蔡志孟（左一）、副總經理吳進忠（右二）、副總經理郭天合（左二）、副總經理許永輝（右一），下午在台電大樓臨時舉行記者會，就台中火力發電廠10部機組同時運轉，與興達電廠3 、4號燃煤機組「偷偷運轉」提出說明。記者黃義書／攝影
台電董事長曾文生（右三）、總經理王耀庭（左三）、副總經理兼發言人蔡志孟（左一）、副總經理吳進忠（右二）、副總經理郭天合（左二）、副總經理許永輝（右一），下午在台電大樓臨時舉行記者會，就台中火力發電廠10部機組同時運轉，與興達電廠3 、4號燃煤機組「偷偷運轉」提出說明。記者黃義書／攝影

台電董事長曾文生、總經理王耀庭、副總經理兼發言人蔡志孟、副總經理吳進忠、副總經理郭天合、副總經理許永輝，下午在台電大樓臨時舉行記者會，就台中火力發電廠10部機組同時運轉，與興達電廠3 、4號燃煤機組「偷偷運轉」提出說明。

曾文生表示，台電台中火力發電廠不曾10部機組全開，在空汙季只開七部。曾文生進一說明，台中火力發電廠的燃煤量也從1800萬噸降低至1200萬噸。減煤減了3分之一，空汙排放量減了8成。

就高雄興達電廠曾文生表示，興達電廠1、2號機組已經除役；而3、4號機分別登載在環評決議的書件裡面。3號機在今年2025年12月除役，4號機在2026年12月機除役。這兩部機組都是尚未除役的機組，為了環境友善，台電承諾在備轉容量率8%以上，這2部機組不會啟動。

曾文生強調說，用「火力全開」來批評台電，其間有很大的不對等。90%的火力，依台電系統的統計數字，2024年燃氣發電佔47.3%、燃煤31.1%。今年2025年，燃氣的比例會達到52.2%，燃煤只剩下26.9%。用「火力全開」來含蓋，遮掩了燃煤發電在下降的事實。

曾文生進一步表示，如果要批評天燃氣發電，而支持核能發電。有一對等考慮的問題，天燃氣與核能同樣被並列「清潔能源」。

台電董事長曾文生（中）、總經理王耀庭（左）、副總經理吳進忠（右）等，下午在台電大樓臨時舉行記者會，就台中火力發電廠10部機組同時運轉等事情提出說明。曾文生表示，台電台中火力發電廠不曾10部機組全開，在空汙季只開七部；燃煤量也從1800萬噸降低至1200萬噸。記者黃義書／攝影
台電董事長曾文生（中）、總經理王耀庭（左）、副總經理吳進忠（右）等，下午在台電大樓臨時舉行記者會，就台中火力發電廠10部機組同時運轉等事情提出說明。曾文生表示，台電台中火力發電廠不曾10部機組全開，在空汙季只開七部；燃煤量也從1800萬噸降低至1200萬噸。記者黃義書／攝影
台電董事長曾文生（右）、總經理王耀庭（左）等，下午在台電大樓臨時舉行記者會，就興達電廠3 、4號燃煤機組「偷偷運轉」等事情提出說明。曾文生表示，3、4號機分別登載在環評決議的書件裡面。3號機在今年2025年12月除役，4號機在2026年12月機除役。這兩部機組都是尚未除役的機組，為了環境友善，台電承諾在備轉容量率8%以上，這2部機組不會啟動。記者黃義書／攝影
台電董事長曾文生（右）、總經理王耀庭（左）等，下午在台電大樓臨時舉行記者會，就興達電廠3 、4號燃煤機組「偷偷運轉」等事情提出說明。曾文生表示，3、4號機分別登載在環評決議的書件裡面。3號機在今年2025年12月除役，4號機在2026年12月機除役。這兩部機組都是尚未除役的機組，為了環境友善，台電承諾在備轉容量率8%以上，這2部機組不會啟動。記者黃義書／攝影
台電董事長曾文生等，下午在台電大樓臨時舉行記者會，會中曾文生表示，如果要批評天燃氣發電，而支持核能發電。有一對等考慮的問題，天燃氣與核能同樣被並列「清潔能源」。記者黃義書／攝影
台電董事長曾文生等，下午在台電大樓臨時舉行記者會，會中曾文生表示，如果要批評天燃氣發電，而支持核能發電。有一對等考慮的問題，天燃氣與核能同樣被並列「清潔能源」。記者黃義書／攝影

曾文 台電 中火

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