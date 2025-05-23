強調核能、天然氣皆潔淨能源！曾文生批：火力全開「批評不對等」

核三2號機停機後，巧遇林口1號機、大潭1號機、民營和平1號機故障，台中火力電廠9部可用機組全數運轉，連操作許可還在申請展延中的興達3、4號機組也都上線，遭抨擊「火力全開」。台電董事長曾文生23日親上火線喊不公，「如果用火力全開來批評，這中間有很大的不對等」。

曾文生解釋，2024年台電系統燃氣發電站的比例是47.3％，燃煤是31.1％，2025年燃氣比例會達到52.2％，燃煤剩26.9％，「用火力全開來涵蓋，是遮掩了燃煤發在有持續下降的事實」。

曾文生對核能支持者喊話，他說，在台灣支持什麼樣的能源模式都是被允許的，但「你支持核能但批評天然氣，就要考慮一個問題，就是這兩種能源被併列為清潔能源」，他認為以火力全開來解讀，「是在故意掩蓋燃煤發電每一年都在下降的事實」。曾文生強調，天然氣跟核能一樣，都是清潔能源。

核三2號機停機後，率先發難的是台中市政府，抗議中火9部可用燃煤機組全數開機運轉，每日燃煤數量從3萬噸暴增至4萬噸以上，接著是興達電廠3、4號機組也是燃煤，因為都是燃煤機組，外界才有火力全開、空汙嚴重的批評。

曾文生解釋，台中電廠燃煤量已從1800萬噸降低至1200萬噸，減煤三分之一，現在空汙排放減了8成，台電均依照承諾執行，今年的目標會把用煤量減至1100萬噸，用煤量及空汙應以全年度來計算，而不是用1、2天的用煤量來評價，並否定台電的努力，他覺得這樣很不公平。

興達3、4號機組分別是今年12月及明年12月才除役，曾文生說，在除役之前，只要台電預估備轉容量率可以超過8％，這兩部機組都不會啟動。