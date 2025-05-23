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更早開機？高雄興達電廠3、4號機至今天各已發電109、156小時

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄興達電廠3、4號燃煤機組啟動發電惹議。記者劉學聖／攝影
高雄興達電廠3、4號燃煤機組啟動發電惹議。記者劉學聖／攝影

有關興達電廠3、4號機組在今年轉備用，兩座機組並規畫分別今年、明年除役，高雄市環保局今指出，2021年2月已明確要求台電公司規畫2部機組須均在今年除役，興達電廠相關備用機組啟用也需提前通報，說明原因及預計使用時間，環保局表示，將持續派員全程掌握使用情形，嚴格掌控2部機組使用時數。

興達電廠3、4號機組操作許可證期限去年9月30日到期，環保局並已駁回展延許可申請，另依據環評法相關規定興達電廠燃氣機組更新改建計劃3、4號機組於去年底轉為備用機組，啟動時機為備轉容量率低於8%時全年運轉不可以超過720小時，未達備轉容量啟動條件，3、4號機不得操作。環保局重申，要求該2部機組如期除役立場不變。

環保局表示，興達電廠3、4號機組為備用機組，除有啟用條件限制外並有使用時數也訂有上限，與台中電廠機組領有有效操作許可下電廠正常運轉的情況完全不同。

統計至今日上午10時，興達電廠3號機組累積使用109小時、4號機組使用156小時，總用煤量約3.2萬公噸，使用量為2021年的1.6％，亦已派員查核現場操作情形及全時監控管道排放情形，確認管道排放濃度符合高雄市電力業加嚴排放標準。

環保局長張瑞琿強調，將善盡監督責任，即時掌握機組啟用期程，並於機組啟動時執行多項管制措施，全力維護高雄空氣品質

高雄市 空氣品質 環保局長

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