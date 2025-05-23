興達電廠燃煤發電備用變常用？南部反空汙聯盟：即刻停止運轉

核電廠上周全數除役，台灣才剛邁入非核家園，興達電廠3、4號燃煤機組被發現本周連續運轉3天救援電力。對此，南部反空汙聯盟今天發出聲明質疑，當初高市府承諾的穩健減煤，邁向無煤高雄的承諾一夕破功了嗎？並呼籲台電出面說清楚，興達的燃煤機組會運轉多久？

根據台電規畫，興達電廠3、4號燃煤機組分別在今年12月及明年12月除役，更新改建同時也轉為備用的電力，當備用容量低於8%才啟用，不過核三廠5月17日除役後，興達的3號、4號燃煤機組就在5月21、22日連兩天啟動運轉發電。

環保局今透露5月22日晚間收到台電公司通知，預估5月23日系統夜尖峰備轉率低於8%，興達3、4號機組延長運轉至今天為止。環保局允諾，興達電廠3、4號備用機組啟用期間，每日都會安排人員進廠查核，透過連續監測監控空氣汙染物排放，隨時掌握空品及持續監督機組操作情形。

南部反空汙聯盟發言人洪秀菊說，興達燃煤機組啟動運轉增加碳排，加遽高雄空氣汙染，先前她一再提醒市府老舊燃煤機組要確實除役拆除，不該作為備用發電的後門，否則永遠找高雄人開刀，結果一語成讖。

針對運轉40年的老舊燃煤機組持續發電，燃煤劇毒空汙危害民眾健康，反空汙聯盟今提出3項呼籲，第一，請台電出面說明究竟興達燃煤機組的備用發電還要運轉多久？

第二，如台電無法保證興達備用發電時數，高市府應說清楚如何優先確保全市民健康；第三，高市府應堅持不展延興達燃煤機組操作許可證，落實無煤高雄承諾，不該用燃煤發電犧牲高雄市民健康。

洪秀菊強調，高雄人健康不該永遠被犧牲，要求台電停止燃煤機組繼續運轉，請市府兌現無煤高雄承諾。