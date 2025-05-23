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中火公決案延下次處理 張啓楷：會堅持捍衛國人健康

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
對於台中火力發電廠公決案改下次會處理，民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民眾黨會堅持立場，捍衛中南部鄉親及國人健康。圖／聯合報系資料照
對於台中火力發電廠公決案改下次會處理，民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民眾黨會堅持立場，捍衛中南部鄉親及國人健康。圖／聯合報系資料照

核三廠二號機除役，台灣正式進入非核家園，藍白聯手提案要求台中發電廠逐年提出並落實減煤計畫，在2028年完成無煤的減碳目標，原訂今在院會中處理，但經協商後改下次會處理。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，此案非常重要，民眾黨會堅持立場，捍衛中南部鄉親及國人健康。

張啓楷表示，有關台中火力發電廠公決案，因民進黨發動委員登記發言，以拖延戰術杯葛議事，經協商後決定下次會議處理。

張啓楷說，台中市長盧秀燕開了第一槍，做一個最精準的一個數據的統計，從5月17日非核家園的前一天跟後一天做比較，中部火力發電廠一天竟多燒了1.4萬噸的煤。中火燃煤的汙染範圍從苗栗南下涵蓋到高雄，並不是只有台中受害，日前高雄的興達三號跟四號燒煤炭的機組，這個南台灣大汙染源緊急上陣發電，「代表賴清德的承諾跳票，台灣人繼續被迫用肺發電！」

張啓楷強調，去年他提案刪減火力發電預算250億元，要求減少購煤避免大家以肺發電獲得通過；今年他和多位台中市立委共同提案，至少要砍掉100億燒煤預算，以減掉100萬噸以上燃煤發電，在野黨委員將持續合作，從這個中火公決案開始繼續為減煤、減少火力發電空汙來努力。

張啓楷 中火

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