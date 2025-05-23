火力發電占比破百 羅廷瑋質疑「台電蓋牌」突然不公布數據

核三廠2號機正式除役，台灣進入非核家園。國民黨羅廷瑋今天開記者會指出，核電退場後，火力發電占比高達99%至102%，台電5月23日後突然不公布用煤數據，「台電蓋牌」逃避監督；氣候先鋒者聯盟發起人楊家法則表示，5月19日凌晨火力發電甚至高達104%，「說穿了就是在用肺發電」。

國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、民眾黨立委張啓楷、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法今日召開「國人要健康，拒絕中火燃煤增量」記者會，質疑政府試圖隱匿中火用煤數據、掩蓋真相。

羅廷瑋拿出數據指出，經濟部長郭智輝備詢時認了發電廠「火力全開」，郭智輝曾聲稱火力發電占比只有84%、夜間為87%，但根據近期台電數據，火力發電占比高達99%至102%，每天都超標，與郭智輝先前聲稱的84%明顯不符。

羅廷瑋說，台電原本每天都會公布台中電廠用煤數據，但就在他質詢完郭智輝後，台電突然停止公布數據，5月22日還有，但是5月23日的數據遲遲未公布上網，這種「蓋牌」的做法，就是在逃避監督。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，他觀察台電發電數據，自5月17日核電退場後，全台夜間火力占比一路飆升，每到夜晚，太陽能無法供電，全台火力機組幾乎全面啟動，火力發電占比飆破99%，5月19日凌晨火力發電甚至高達104%，「這樣的情況，說穿了，就是在用肺發電」。

楊家法說，根據數據顯示，台灣人均用煤量是世界第一名，其實台電本來可以用天然氣機組，但最近似乎塞住了，疑似無法併網，導致汙染更重的燃煤機組上場。但興達機組不是緊急備用機組，卻被當緊急備用機組上場，完全不管操作許可，更背離政府所宣示的「非核減煤」目標。

廖偉翔表示，5月17日核三廠除役，意味非核家園正式啟動，然而現實卻是中火全面開機，正式進入「肺咳家園」。每次政府被質疑火力全開，就「推、拖、拉」，不僅默許中火與高雄興達電廠擴建，甚至連數據都不再公開，想掩蓋事實。