救援台電7%夜尖峰穩定供電 中部水力電廠集中高能發電

水力發電雖然占比全國發電的比例不高，卻是最穩定的備載電力來源，因應核三廠2號機停機後的電力短缺，大甲溪、日月潭各電廠近來均保持八至九成的高發電量，適時扮演備載容量救援者的角色，而卓蘭電廠甚至超量100%發電，配合水力電廠採夜尖峰滿載為主力，其他時間採「流量運轉」發電。

以昨天傍晚5時台電公布的夜尖峰發電量來看，大甲溪電廠各發電機組平均都是七成至九成的高備載發電，而相鄰的卓蘭電廠，雖然兩部滿載各4萬瓩的機組，最高可以產出8萬瓩的電力，但和各水力電廠相同，主要採夜尖峰滿載發電為主，其他時間流量運轉，至下午4時再提高至滿載發電，晚上8時以後再恢復為流量運轉，以至於全天發電量可以超過100%。

大甲溪電廠表示，德基是台灣海拔最高的水庫，更是中部地區儲水量最大的水庫，水位最高可達1408公尺，並且可配合水庫下游各水力發電廠的需求而調節水位，拜上周午後山區熱對流強降雨之賜，5月23日水庫水位繼續維持1405.10公尺高水位，蓄水率達93.5 %。