快訊

桃園喜來登對面…房屋銷售中心陷火海 急派15車38人救援

暴衝畫面曝！北市無照7旬翁闖紅燈8人傷 警：生平從未考駕照

不只哈佛！川普政府對名校再出招 控哥大違法「故意漠視猶太生」

聽新聞
0:00 / 0:00

救援台電7%夜尖峰穩定供電 中部水力電廠集中高能發電

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
德基水庫蓄水率達93.5%，水位1405.10公尺距滿水位只差3公尺，配合台電調度高滿載發電。圖／大甲溪電廠提供
德基水庫蓄水率達93.5%，水位1405.10公尺距滿水位只差3公尺，配合台電調度高滿載發電。圖／大甲溪電廠提供

水力發電雖然占比全國發電的比例不高，卻是最穩定的備載電力來源，因應核三廠2號機停機後的電力短缺，大甲溪、日月潭各電廠近來均保持八至九成的高發電量，適時扮演備載容量救援者的角色，而卓蘭電廠甚至超量100%發電，配合水力電廠採夜尖峰滿載為主力，其他時間採「流量運轉」發電。

以昨天傍晚5時台電公布的夜尖峰發電量來看，大甲溪電廠各發電機組平均都是七成至九成的高備載發電，而相鄰的卓蘭電廠，雖然兩部滿載各4萬瓩的機組，最高可以產出8萬瓩的電力，但和各水力電廠相同，主要採夜尖峰滿載發電為主，其他時間流量運轉，至下午4時再提高至滿載發電，晚上8時以後再恢復為流量運轉，以至於全天發電量可以超過100%。

大甲溪電廠表示，德基是台灣海拔最高的水庫，更是中部地區儲水量最大的水庫，水位最高可達1408公尺，並且可配合水庫下游各水力發電廠的需求而調節水位，拜上周午後山區熱對流強降雨之賜，5月23日水庫水位繼續維持1405.10公尺高水位，蓄水率達93.5 %。

副廠長鄭財河指出，由於現在水力發電有水庫、調整池及抽蓄水力的不同，但原則上都集中在夜尖峰發電；德基水庫最近始終維持在高水位，配合台電調度進行水力發電，結合青山、谷關、天輪、馬鞍等下池水庫，目前21部機組全部歲修完畢，共可輸出115萬瓩的備載發電，但最多只能維持6小時的發電。

德基水庫蓄水率達93.5%，水位1405.10公尺距滿水位只差3公尺，配合台電調度高滿載發電。圖／大甲溪電廠提供
德基水庫蓄水率達93.5%，水位1405.10公尺距滿水位只差3公尺，配合台電調度高滿載發電。圖／大甲溪電廠提供
德基水庫蓄水率達93.5%，水位1405.10公尺距滿水位只差3公尺，配合台電調度高滿載發電。圖／大甲溪電廠提供
德基水庫蓄水率達93.5%，水位1405.10公尺距滿水位只差3公尺，配合台電調度高滿載發電。圖／大甲溪電廠提供

電廠 台電

延伸閱讀

熱爆！花蓮今晨停電近萬戶受影響 台電曝原因致歉

【即時短評】「火力全開」 不缺電假訊息不攻自破

核電除役！台電調度燃煤機組 董座曾文生強調不是常態

中火火力全開...學者：現在才五月 台電發電能應付嗎？

相關新聞

非核家園首周 供電吃緊找燃煤發電救急

記者徐白櫻、王勇超、黃婉婷／連線報導

影／曾文生：中火「火力全開」批評 遮掩燃煤發電下降的事實

台電董事長曾文生、總經理王耀庭、副總經理兼發言人蔡志孟、副總經理吳進忠、副總經理郭天合、副總經理許永輝，下午在台電大樓臨...

強調核能、天然氣皆潔淨能源！曾文生批：火力全開「批評不對等」

核三2號機停機後，巧遇林口1號機、大潭1號機、民營和平1號機故障，台中火力電廠9部可用機組全數運轉，連操作許可還在申請展...

更早開機？高雄興達電廠3、4號機至今天各已發電109、156小時

有關興達電廠3、4號機組在今年轉備用，兩座機組並規畫分別今年、明年除役，高雄市環保局今指出，2021年2月已明確要求台電...

興達電廠燃煤發電備用變常用？南部反空汙聯盟：即刻停止運轉

核電廠上周全數除役，台灣才剛邁入非核家園，興達電廠3、4號燃煤機組被發現本周連續運轉3天救援電力。對此，南部反空汙聯盟今...

中火公決案延下次處理 張啓楷：會堅持捍衛國人健康

核三廠二號機除役，台灣正式進入非核家園，藍白聯手提案要求台中發電廠逐年提出並落實減煤計畫，在2028年完成無煤的減碳目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。