興達電廠燃煤機組接力救援發電 高雄環保局：台電通知運轉到今天

核三廠上周才除役，興達電廠燃煤機組接力啟動發電，引發民代及環團質疑面對電力不足，市府該如何監督超時？環保局回應，每日皆安排人員進廠查核，並透過連續監測監控空氣污染物排放，另台電5月22日晚間通知，預估5月23日系統夜尖峰備轉率低於8%，興達廠3、4號機組延長運轉至今天。

高雄興達電廠3、4號燃煤機組即將準備除役，分別在今年底及明年底除役，操作許可去年均已到期，台電將該電廠轉為備用電力，當備用容量在8%以下，才可啟用，全年可以操作720小時。

不料核三廠除役僅72小時，興達電廠就被發現啟動3、4號燃煤機組接力救援，從5月21、22日連續兩天燃煤發電，引起高雄人反彈，認為不能為了中北部要用電，燒煤汙染卻都要南部人承擔，太不公平。

此外，興達電廠燃煤機組操作許可去年已到期，為何還能啟動發電？民代質疑猶如無照車卻上路。

台電公司解釋，興達電廠3號機是今年12月除役，4號機是明年12月除役，台電在興達廠更新改建的環評承諾裡提到，改建的同時興達未來會轉成是備用的電力。

最近有些機組還在大修中，剛好發生和平電廠跳機，再加上部分機組檢修之後，還需重新檢視，最近供電確實備轉容量率已低到8%以下，才啟動了興達的3號跟4號機組，但這都符合台電對更新改改建的環評承諾。

環保局回應，興達電廠3、4號機組為備用機組，依據環境部公告「第1批至第8批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源」，為第1批公告屬緊急備用之公用燃燒設施，免具操作許可。

依據台電興達電廠環評內容，該二機組第1、4季不啟用，第2、3季且備轉容量率低於8%時，才啟用。