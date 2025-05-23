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【即時短評】「火力全開」 不缺電假訊息不攻自破

聯合報／ 記者李光儀
台灣進入「非核家園」才短短不到一周，台電就被抓包「火力全開」，不僅台中火力發電廠發電增加，本已停機的高雄興達電廠，也被抓包老舊的燃煤機組「偷偷開機發電」。圖／聯合報系資料照片
台灣進入「非核家園」才短短不到一周，台電就被抓包「火力全開」，不僅台中火力發電廠發電增加，本已停機的高雄興達電廠，也被抓包老舊的燃煤機組「偷偷開機發電」。圖／聯合報系資料照片

台灣進入「非核家園」才短短不到一周，台電就被抓包「火力全開」，不僅台中火力發電廠發電增加，本已停機的高雄興達電廠，也被抓包老舊的燃煤機組「偷偷開機發電」。雖然對於「缺電」和「偷開機」的指控，台電全盤否認，但是台電的話術只能自欺，難以欺人。可以說，「火力全開」，正坐實了所謂「非核家園不會缺電」，是不折不扣的假訊息。

對於「火力全開」和「偷開興達電廠」的說法，台電的回應讓人又好氣又好笑。台電說，台中電廠火力增開，「空氣品質不但沒有變化反而變好」；這番完全顛覆物理和化學理論的說法，如果是真的，那不但「乾淨的煤」是真的，甚至可以「火力降汙」。台電是打算角逐諾貝爾化學、物理獎嗎？「興達電廠」開啟不是「缺電」，而是「備轉容量不足」，這套幾年前就用過的說法又重出江湖，民眾會埋單嗎？

當然，以核三廠二號機占比不到百分之四的發電量，要讓台灣一夕之間缺電是萬萬不可能的；但事實是「非核家園」的政策，讓核一廠到核三廠逐一除役的同時，取而代之的，卻是並不能穩定供電、甚至已經跳票的風光發電，以及會造成高汙染、高碳排的火力發電。所以「核三廠二號機除役」，只能是壓垮台灣電力危機的最後一根稻草而已。

而且可以預期的是，當夏季來臨，用電量將進一步攀升，未來類似情況，只會更頻繁發生。況且眾所周知，無論天然氣、風電、太陽能，發購電成本都高於電價，就算不缺電，也是「發電越多，台電虧得越多」。而且因為已經沒有核電作為平準電力，台電擴大虧損，已經是不可避免的事實。

更糟糕的是，在虧損擴大的同時，台灣也距離「減碳」越來越遠。台電口口聲聲「減煤減空汙」，卻絕口不敢提「減碳」。火力全開後，火力發電占比已恆常在八成甚至九成五以上，台灣「國際減碳問題學生」的形象，恐怕只會更在國際上被突出吧。

非核家園 核三廠 台電

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