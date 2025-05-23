高雄興達電廠3、4號機組重啟釀空汙惹議 環團訴求除役後全面拆除

核電廠全數除役後，有高雄民代發現台電重啟燃煤電廠，興達電廠3、4號燃煤機組原已準備除役，卻開機運轉加入發電，質疑電力不足；環團也痛批加劇高雄空汙，興達電廠燃煤機組即將除役，本該全面停止操作，卻以轉備用為重新啟動埋下伏筆，強烈要求燃煤機組除役後，應全面拆除。

市議員邱于軒指出，興達電廠3、4號燃煤機組操作許可去年都已到期，處於停機狀態，高市環保局信誓旦旦廠區內的4座燃煤機組，今年底全面停止操作，沒想到核電廠除役不到3天，台電就啟動了3、4號燃煤機組發電。

連日來碳排放造成空汙影響，她痛批，難道高雄市民的健康要為民進黨「非核家園」的神主牌做墊腳石？

邱于軒表示，曾就興達電廠燃煤機組議題在總質詢問過市長陳其邁，市長只敢答反對南電北送，絲毫不敢面對問題，一味對外營造高雄多淨零、減碳脫煤，實際上老舊機組照運轉，大量燒煤排碳。

邱于軒說，台電解釋3、4號燃煤機組在備轉容量8%以下才啟用，承諾全年僅會發電720小時，符合環評法規，若萬一興達電廠操作超過環評承諾720小時，市府又該如何監督？

另外，台電聲稱機組除役時程和市府內宣有一年落差，她要求市府直球對決回答興達電廠老舊燃煤機組，到底何時「完全除役」？是今年還是明年？

高雄要健康婆婆媽媽團團長洪秀菊說，興達電廠燃煤機組已非常老舊，準備除役本就該全面停止操作，現在機組轉為備用，等於隨即可以啟動運轉。