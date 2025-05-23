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反對2028中火無煤決議 吳思瑤：提案的羅廷瑋只是怕罷免

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
藍白立委提2028中火無煤決議，民進黨稱非事實將反對。圖／聯合報系資料照片
藍白立委提2028中火無煤決議，民進黨稱非事實將反對。圖／聯合報系資料照片

核三廠二號機上周除役，台灣正式進入非核家園，藍白立委聯手在立法院提案，要求台中發電廠逐年提出並落實減煤計畫，力求在2028年完成無煤的減碳目標，今天立法院院會將處理。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，這項提案經不起檢驗，民進黨團將反對。

吳思瑤指出，台中空汙排放量最嚴重的是前總統馬英九與前台中市長胡志強時期，真相是台中人被國民黨剝四層皮，民進黨大力推動能源轉型，才是真正兼顧國民健康與國安。

吳思瑤表示，國民黨不敢提蔡英文執政時期大幅減煤、減空汙，事實上用煤量史上最高就是馬英九時期，而台中火力發電廠從國民黨陳庚金、廖了以、黃仲生縣長時期都不斷興建，到了胡志強任內燃煤量來到史上最高，現在台中市長盧秀燕的子弟兵羅廷瑋等人卻反過來怪罪民進黨，並無道理。

吳思瑤說，羅廷瑋家只是怕被罷免，所以提一個看似對台中好的提案，但根本沒做功課。

馬英九 民進黨 吳思瑤

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