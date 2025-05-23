非核家園首周 供電吃緊找燃煤發電救急

我國本周邁入非核家園後，夜間火力發電占比常態性飆破九成，高雄興達電廠備用的三、四號燃煤機組緊急上線救火，「中電南送」情況也持續出現，高雄民代質疑空汙加劇，台中市府則擔心中火夜間發電量上升。

卓揆信心 遭備轉容量率打臉

核三二號機上周六停機後，我國正式進入非核家園，行政院長卓榮泰在就任周年媒體茶敘時表示，核三停機後，台電備轉容量率可達百分之十，在安全範圍。閣揆的信心喊話不過數日，國內供電卻已見吃緊。

電業人士指出，近日供電吃緊除了核三停機因素，和平電廠一號機故障，加上氣溫上升，加重台電供電壓力。因備轉容量率低於百分之八，被列為備用機組的興達三、四號機連日發電救援。興達三、四號機組老舊，又是汙染較高的燃煤機組，啟動後引發高雄民代關切。高雄市長陳其邁回應，依相關規定上述備用機組一年只能運作七二○小時以下，市府會嚴格監督。

曾文生：絕對沒有「偷偷開」

陳其邁將改善空品列為重要施政項目，今年三月施政報告提及二○二三年十月一日起不再核發興達電廠一、二號燃煤機組操作許可證，今年燃煤機組會全面停機。台電廿一日啟動三、四號燃煤備轉機組，高雄市議員邱于軒表示，廿日就接獲檢舉，懷疑燃煤機組準備偷偷運轉，但第一時間環保局一問三不知，傍晚才回報確有此事。台電董事長曾文生稱興達兩部機組還沒除役，備轉容量率降到八％以下才啟動；台電併聯發電資訊公開透明，絕對沒有「偷偷開」。

高雄市環保局指出，興達電廠燃氣機組更新改建計畫環評承諾，燃煤三、四號機組去年底轉為備用機組，第一、四季不啟動，啟動時機為第二、三季備轉容量率低於百分之八時。因台電預估廿一日夜間備轉容量率會低於百分之八，廿日下午通知高雄市環保局，廿一日至廿二日將啟動興達三、四號燃煤機組運轉，今天視供電情形再決定是否運轉。

議員批評 沒行照車牌怎上路

興達電廠三、四號機組操作許可證去年九月卅日屆期，因補正次數已超過法規上限，第一次許可展延駁回申請，第二次申請時未於空汙法規定期限內申請，形同不具操作許可證。邱于軒批評，興達燃煤機組操作許可早已到期，「沒有行照、車牌，車子可以上路？」

高市環保局解釋，興達電廠三、四號機組為備用機組，依環境部公告「第一批至第八批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定汙染源」，為第一批公告屬緊急備用的公用燃燒設施，免具操作許可。

邱于軒質疑，如果供電一直吃緊，是否會讓興達電廠持續火力全開？市民健康誰來把關？高市環保局長張瑞琿說，台電此次運轉符合規定，並於事前通報。環保局說，已強力要求台電需於興達燃煤機組啟動前通報，說明原因及預計使用時間。