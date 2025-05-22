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環團吶喊 立院朝野應促成2028「無煤中火」目標

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環保團體呼籲，所有黨派立委應不分顏色，共同促成中火早日除役的2028無煤中火目標。記者李柏澔／攝影
環保團體呼籲，所有黨派立委應不分顏色，共同促成中火早日除役的2028無煤中火目標。記者李柏澔／攝影

環保團體表示，中火燃煤電廠不斷毒害中部人民，在淘汰燃煤機組的進度也輸給南韓，呼籲立法院朝野協商共同促成二○二八無煤中火的目標。

環團指出，中火是全世界最大、最老舊的亞臨界燃煤電廠，不只對全台灣人健康影響深遠，全台六成五煤電集中在中部，其中中火用煤量高占台電用煤總量四成，對中部人不公平。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，燃煤排放的細懸浮微粒PM2.5）導致缺血性心臟病死亡率，是一般PM2.5的五倍、柴油交通排放PM2.5的三倍；尤其中火煤電百分之百使用亞臨界燃煤機組，是發電效率最低、碳排量最高、用煤量最多的最老舊設施。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化醫療界聯盟、南投縣健康空氣行動聯盟、屏東縣環保聯盟等共同向賴清德總統喊話，中火燃煤不只影響中台灣各縣市，賴總統以前執政的台南和民進黨長期執政的嘉義，也是中火PM2.5貢獻名列前茅的受害測站，連台灣尾的屏東及高雄，都受到中火燃煤影響，亟待所有跨黨派立委大力支持，促成二○二八無煤中火目標。

細懸浮微粒 環團 核三廠 中火 PM2.5

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