「火力全開」話題延燒 盧秀燕：別以台中人健康換供電穩定

近日台中火力發電廠「火力全開」話題延燒，台中市長盧秀燕昨北上行政院會，拿出台電數據指核電十八日終止後，中火夜間發電量增加百分之五十、增至四千五百百萬瓦，呼籲中央妥善規畫能源調度，避免空汙惡化，以市民健康換取供電穩定。

盧秀燕昨在院會發言指出，過去市府與中央密切合作推動減煤，讓中火燃煤量從每年一千六百萬公噸降至一千兩百萬公噸，但近日重啟全數機組供電，不僅使空氣汙染惡化，也等同以市民健康換取供電穩定。

「除役不同於拆除，若未徹底拆除機組，無法真正落實減煤目標」。盧秀燕表示，中部地區民眾多年強烈要求燃煤機組屆期應「拆除」，而非「除役」，就是為防止偷燒行為再次發生。近日興達電廠操作許可證到期卻重啟運轉，印證地方疑慮，呼籲中央在制定能源政策時，應更尊重地方民意。

盧秀燕也質疑台電燃氣機組未充分啟用，五月十八日中火發電「火力全開」當天，其他縣市的燃氣機組卻未使用，中央應清楚說明為何未優先使用汙染較低的燃氣發電，而選擇汙染較高的燃煤？盧秀燕憂心，現在未進入酷暑就已出現燃煤飆升，未來幾個月恐將雪上加霜。

台電董事長曾文生昨天澄清，中火絕無火力全開，近來中火空汙排放已減八成，這些成果不是簡單講一句話就能解決，外界應還台電公道。

雖然昨天台中空氣品質仍亮起「良好」綠燈，但從部分高處遠眺台中火力發電廠一帶還是霧濛濛。台中市環保局連日監控空氣品質數據，核三運轉日當天十七日的PM2.5平均數值十一點二，但從十八日起到前天，數值卻都在九以下。

台中市環保局長陳宏益解釋，歷年空品顯示五月開始到整個夏天吹西南風，由西南邊來的空氣乾淨，連帶也使得台灣空氣品質變好，一直到進入秋冬季吹東北季風，因為會帶來大陸的沙塵爆和工業廢氣，台灣的空品也連帶會變差。

陳宏益強調，中火發電火力全開是事實，發的電愈多，用煤一定多，排的汙染也會多，不能因為說空品好，就可以不歸咎中火的燃煤影響。因為「若中火不要火力全開，少燒煤、少排放，台中的空氣品質會更好，PM2.5數值會到六以下。」民眾更不必擔心外出時空氣品質會不佳。

陳宏益說，從操作許可證已到期的興達電廠三、四號燃煤機組近日連續三天開機，可見供電的確是吃緊，不過他預測，供電吃緊的情形可能一直會持續到月底桃園大潭的燃氣機組上線加入供電，才能得到緩解。在這之前，供電會一直吃緊，讓人十分擔心，環保局也會持續監測。