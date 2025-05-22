反駁彭啓明空品說 環團抗議中南部「呼吸不平權」

環境部長彭啓明昨天表示台灣的空氣品質在亞洲僅次於日本，環保團體批評，對中南部人民來說，以全國平均值來解釋是不切實際的，要求環境部正視燃煤電廠與空汙的區域性問題。

行政院昨通過第三階段國家溫室氣體管制目標，針對興達燃煤機組運轉帶來空汙的質疑，彭啓明在會後記者會上指出，我國PM2.5年平均值已經在去年降到每立方米十二點八微克，目前移動汙染源帶來的空汙已超過固定汙染源，而台灣的PM2.5標準年均值為每立方米十二微克，在亞洲僅次於日本的十微克。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，世界衛生組織（ＷＨＯ）在二○二一年將PM2.5年平均值的健康建議值訂為每立方米五微克，而加拿大年均值六微克，在這樣低濃度短期暴露中就已經每年讓一點五萬人死於空汙；美國去年也將年均值從十二微克加嚴到九微克，因為要保護人民的健康，台灣十二點五微克，怎麼還能自鳴得意？

趙慧琳指出，中南部PM2.5常常都是十五到十八微克，這是嚴重的呼吸不平權，最不能原諒的是彭啓明不希望外界常用用肺發電一詞，但是肺炎、肺腺癌都和空汙有關，身為國家空汙治理機關的首長，怎麼能在這麼嚴肅的公衛議題上讓國人降低警覺性，真的要再謙卑。

台中市爭好氣聯盟發起人許心欣表示，空品僅次於日本的說法是話術，對中南部人民來說，那是不切實際的全國平均值，因為是跟北部和花東平均過後的數字，而非當地民眾實際呼吸的濃度，環境部應該正視燃煤電廠與空汙的區域性問題。