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國人憂心火力發電增 政院仍估2030年空汙減量4成

聯合報／ 記者李柏澔黃婉婷／台北報導
彰化、台中霧濛濛的天空。記者劉明岩／攝影
彰化、台中霧濛濛的天空。記者劉明岩／攝影

我國進入非核家園後，國人憂心火力發電占比不降反升，空汙問題加劇。行政院昨天核定的第三期溫室氣體階段管制，並未調整控制空汙的目標，仍評估二○三○年我國的空汙量可以比二○一九年減量四成。

行政院昨天通過第三階段國家溫室氣體管制目標，二○三○年溫室氣體淨排放量減量目標，較基準年二○○五年減量百分之廿八加減兩個百分點。環境部表示，六大部門將提出的廿項減碳旗艦行動計畫，目前正在進行社會溝通，預計經費將逾兩千億元。

今年一月廿三日總統府氣候變遷對策委員會提出國家減碳新目標，以及台灣總體減碳行動計畫，其中包含六大部門廿項減碳旗艦行動計畫，宣示啟動社會溝通；五月六日行政院核定溫室氣體第三階段管制目標，並在行政院會通過。

環境部昨赴行政院會報告第三期溫室氣體階段管制目標，院長卓榮泰指出，行政院淨零小組提出在能源、製造、住商、運輸、農業及環境六部門，總計廿項減碳旗艦行動計畫，將能有效加大減碳力道；環境部也提出能源等六部門階段管制目標。

台灣邁入非核家園，中火持續擴廠，第三期溫室氣體階段管制目標仍未調整預期效益，包含提供低碳能源，電力排放係數由二○二三年○點四九降至○點三一九，空汙量較二○一九年減量四成；進口能源依存度由二○二三年百分之九六點二，降至百分之九十。環境部長彭啓明表示，正在向行政院爭取減碳旗艦計畫的相關經費，所需經費約兩千餘億，這筆經費不會用於二○三二年和二○三五年的國家更積極減碳目標。

非核家園 行政院 環境部 減碳 核三廠

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