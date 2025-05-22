我空品在亞洲僅次日本？ 彭啟明：少用「用肺發電」這個詞

環境部長彭啓明昨天表示，台灣空氣品質在亞洲僅次日本，希望外界少用「用肺發電」這樣的論述。

彭啓明指出，去年台灣PM2.5降至十二點八微克，近年台灣移動汙染源已超過固定汙染源，未來想要持續下降，不能只靠台電或固定式汙染源，全民都要一起調整；他說，台灣空品在亞洲僅次於日本，希望外界能少用「用肺發電」這個詞。

環工博士、桃園市副市長蘇俊賓說，數據與指標不應用來合理化汙染衝擊，呼籲中央揭露完整資訊，「讓大家知道這樣的電，我們需要用多少肺來換」。

蘇俊賓說，彭啓明「台灣空品在亞洲僅次於日本」的論述有待討論，他查詢公開資訊，應該是將台灣今年最新的PM2.5當作唯一指標，跟各國目前可以掌握到的數據作比較，但相關數據年分不同，僅能做參考，也會失真。

至於彭啓明說台灣PM2.5已降至去年的十二點八微克，蘇俊賓查詢此資料是來自環境部去年的空氣品質監測年報，但PM2.5規定是用手動標準方法監測，不過環境部共設七十八個測站，其中僅卅一個測站有手動監測，這樣的數據平均不僅奇怪，拿去與國外某年數據相比，也沒有意義。

蘇俊賓直言，不曉得台灣哪一個指標在亞洲只輸日本，如果參考IQAIR的資料，去年的PM2.5數據，包括日本、俄羅斯、新加坡、菲律賓、香港與南韓均勝過台灣。

「火力發電環境衝擊是全面性的，即便只看空氣汙染，也不會只有PM2.5這項目」，蘇俊賓說，彭啓明不只一次強調火力發電的空氣汙染小於移動汙染源，但以硫氧化物（SOx）為例，火力發電廠的硫氧化物（SOx）排放就占所有排放源百分之四十點四，移動汙染源的硫氧化物（SOx）占百分之五點六六，在這個項目，火力發電的汙染是遠高於移動汙染源；火力發電氮氧化物（NOx）排放也占百分之十六點五，並不是比率不高的汙染。

蘇俊賓強調，這些汙染都是要全民共同承擔，尤其發電廠附近民眾承擔更高，環境部應完整資訊揭露。台灣現在超過八成的以火力發電為用電來源，入夜後甚至超過九成五仰賴火力發電，民眾擔心的是長期的環境衝擊和健康風險；在空氣環境不利的情況下，空汙濃度也會加成，建議環境部不要用簡化方式論述火力發電廠沒有衝擊，如此會讓中央部會的公信力愈來愈低。

逢甲大學環工系退休教授梁正中昨也對於彭啓明的說法深不以為然，認為是企圖降低民眾對空汙重視的不當說法。

梁正中說，通霄電廠未來會是台灣最大的燃氣電廠，它的燃燒排放物正好沿大安、大甲和大肚溪的隘口灌進台中盆地，而台中北有后里丘陵、東有大雪山和南有集集大山屏障，汙染的空氣不易消散，氮氧化物和水氣結合，約三天就轉化為硝酸鹽，形成PM2.5，危害健康。

梁正中說，五月還不是最熱的時候，但中火都已經火力全開，各機組發電都到八到九成，若加上颱風可能影響天然氣船航程，以及其他眾多變數，台電能應付嗎？台灣的能源政策不該檢討嗎？