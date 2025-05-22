中火火力全開...學者：現在才五月 台電發電能應付嗎？

對於非核家園後，中火近日發電火力全開。環保學者、逢甲大學環境工程與科學系退休教授梁正中今指出，綠能發電不穩定、天然氣亦有汙染，而且未來總計有３大天然氣接氣站在台中，危險因子太過集中，加上除了中火，還有通霄電廠、彰化兩民營電廠包圍在中部附近，對台中盆地空氣十分不利。

他說，一般以為用天然氣取代了燒煤，以為汙染就降低了，但事實上，天然氣燃燒後成為氮氧化物，經過約3天，轉化為硝酸鹽，一樣是PM2.5汙染物，而且PM2.5重視的不僅是它的重量，重要的是它的成分，這樣的成分一樣構成人體的危害。

梁正中說，環境部長彭啟明會以「台灣空品僅次於日本」以及「盼大家少講用肺發電」來企圖降低民眾對空汙的重視，他深不以為然。

梁正中說，通霄電廠未來會是台灣最大的燃氣電廠，它的天然氣燃燒排放物正好沿著大安、大甲和大肚溪的隘口灌進台中盆地，而台中北有后里丘陵、東有大雪山和南有集集大山屏障，汙染的空氣不易消散，氮氧化物和水氣結合，約3天就轉化為硝酸鹽，形成PM2.5，對人造成危害。

目前台中已有二接天然氣接收站，未來五接要蓋在台中港，接著中火和民營的中佳電廠還會再合蓋一個接收站，形成3大接收站都在台中，可說是把危險的因子都集中在一起，危險性大幅提升。

梁正中說，五月還不是最熱的時候，但中火都已經火力全開，各機組發電都到8、9成，若加上颱風可能影響天然氣船航程，以及其他眾多的變數，台電的發電能應付嗎？台灣的能源政策不該檢討嗎？盧秀燕的擔憂是有其道理的。