非核家園後中火力全開！中市空品數據反而好 環保局解釋是這原因

非核家園後，中火近日發電火力全開。台中市環保局監控空氣品質數據，核三運轉日當天17日的PM2.5平均數值是11.2，但接下來到昨天卻還下降，且都在9以下，空品反而變好了？台中市環保局長陳宏益上午說，若是中火不要火力全開，台中市的空氣品質還會更好，數值會達6以下，民眾更不必擔心。

從台中市的PM2.5平均數值來看，除了17日的PM2.5平均數值是11.2，近兩周數字較高的還有13日的17.8，以及8日的18.3，反而是18日起至昨天，數值落在6.6、8.0、8.4，以及7.9。

陳宏益說，中火發電火力全開是事實，發的愈多，用煤一定多，排的也會多，對空氣品質的影響可以想見。台中市在核電停用、中火火力發電更多之下，空品反而更好，他認為是得力於近日吹了西南風的關係。

他說，例年的空氣品質都顯示，二至四月因台灣上空東北季和和西南風對峙，空氣流動停滯，台灣產生的空汙並未被帶走，空氣品質是差的時期。接著五月開始到整個夏天吹西南風，由西南邊來的空氣乾淨，連帶也使得台灣空氣品質變好，一直到進入秋冬季吹東北季風，因為會帶來大陸的沙塵爆和工業廢氣，台灣的空品也連帶會變差。

陳宏益預測，不能因為說空品好，就可以不歸究中火的燃煤影響。因為，若中火不要火力全開，少燒煤少排放，台中的空品會更佳，PM2.5數值會到6以下，市民更不必擔心外出時空氣品質會不佳。

他說，從操作許可證已到期的興達電廠3、4號燃煤機組近日連續3天開機，可見供電的確是吃緊，連高雄人都已警覺了，質疑電力不足。但是，供電吃緊的情形可能一直會持續到月底桃園大潭的燃氣機組上線加入供電，才能得到緩解。在這之前，供電會一直吃緊，讓人十分擔心，環保局也會持續監測。