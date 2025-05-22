才三天就靠燃煤機救援 蘇一峰痛批非核家園謊話連篇

核三廠2號機日前停機，台灣正式進入「非核家園」，不過興達電廠的3、4號燃煤機組近日連3天開機，遭外界質疑電力不足。胸腔科醫師蘇一峰今天在臉書粉專上痛批「非核家園謊話連篇！」

台灣最後一座運轉中的核電機組「核三廠2號機」於18日正式除役，象徵台灣正式進入「非核家園」時代。總統賴清德日前表示，台灣在2032年以前穩定供電無慮，但昨天有議員爆料，高雄興達電廠偷開燃煤機。對於，蘇一峰在粉專上提出質疑。

蘇一峰先在粉專上貼文：總統才剛保證電力充足，非核家園被抓包因電力不足，廢止機組燃煤火力全開，台電被抓到偷開火高雄興達電廠，『已廢止許可證的燃煤機組』，台電則表示：『因備轉電力太低，不開怕影響供電』」，他忍不住痛批「非核家園謊話連篇，火力全開用肺發電！」

三小時後，他又忍不住再痛批：才五月昨夜火力發電到98.21%，還要偷開兩台廢止的燃煤機組火力全開。台灣肺癌五冠癌王，最多人得到死最多人，非核家園火力全開，燒好燒滿。綠能產業賺到流湯發電只有1%，綠能蟑螂四處橫行，空氣污染吸好吸滿，並質疑「經濟部說要投資更多綠能，危機就是商機？」