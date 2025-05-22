興達燃煤機組又運轉 陳其邁施政報告強調「今年全面除役」

興達電廠3、4號燃煤機組運轉引發討論，高雄空品差深受市民詬病，改善空氣品質是市長陳其邁重要政見，3月施政報告提及高雄近年轉型積極脫煤成果，包括2023年10月1日起不再核發1、2號機組操作許可證，2025年燃煤機組「全面除役」。然而，環保局改口「全部停止操作」，都跟台電說法不同，遭議員質疑市府玩「文字遊戲」。

針對興達電廠的燃煤機組議題，台電表示，興達電廠3、4號機組除役都還沒到，3號機是今年12月，4號機是明年12月。

市長陳其邁此次定期大會施政報告中指出，他上任後高雄轉型積極脫煤，2023年10月1日起興達電廠1、2號機組操作許可證屆期，不再核發(減煤185萬噸)，2024年10月1日起3、4號機組轉備用，2024年7至12月減煤146.25萬公噸，2025年燃煤機組「全面除役」，將可減煤合計385萬噸。

環保局業務報告也強調，興達電廠原有4部燃煤機組，在燃氣機組運作後，原燃煤1號機組提早於2023年9月除役、2號機組2023年底除役，3、4號機組則於去年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8%才啟用，4燃煤機組會在今年「全部停止操作」。

議員邱于軒5月15日總質詢質疑市府在玩文字遊戲，她指出，市長陳其邁在2021年公開承諾燃煤機組會在2025年會完全除役，環保局原本說2026年除役，這次定期會施政報告卻又改「今年2025會完全停止操作」，不知何者真、何者假？她也發現台電網頁是寫「環保停機」，意謂評估停機後系統仍可維持供電，跟除役完全不同。