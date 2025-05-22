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興達燃煤機組又運轉 陳其邁施政報告強調「今年全面除役」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員邱于軒在此次議會總質詢就曾質疑市長陳其邁與環保局及台電的說法都不一樣，不知道燃煤機組到底何時能除役。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員邱于軒在此次議會總質詢就曾質疑市長陳其邁與環保局及台電的說法都不一樣，不知道燃煤機組到底何時能除役。記者徐白櫻／翻攝

興達電廠3、4號燃煤機組運轉引發討論，高雄空品差深受市民詬病，改善空氣品質是市長陳其邁重要政見，3月施政報告提及高雄近年轉型積極脫煤成果，包括2023年10月1日起不再核發1、2號機組操作許可證，2025年燃煤機組「全面除役」。然而，環保局改口「全部停止操作」，都跟台電說法不同，遭議員質疑市府玩「文字遊戲」。

針對興達電廠的燃煤機組議題，台電表示，興達電廠3、4號機組除役都還沒到，3號機是今年12月，4號機是明年12月。

市長陳其邁此次定期大會施政報告中指出，他上任後高雄轉型積極脫煤，2023年10月1日起興達電廠1、2號機組操作許可證屆期，不再核發(減煤185萬噸)，2024年10月1日起3、4號機組轉備用，2024年7至12月減煤146.25萬公噸，2025年燃煤機組「全面除役」，將可減煤合計385萬噸。

環保局業務報告也強調，興達電廠原有4部燃煤機組，在燃氣機組運作後，原燃煤1號機組提早於2023年9月除役、2號機組2023年底除役，3、4號機組則於去年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8%才啟用，4燃煤機組會在今年「全部停止操作」。

議員邱于軒5月15日總質詢質疑市府在玩文字遊戲，她指出，市長陳其邁在2021年公開承諾燃煤機組會在2025年會完全除役，環保局原本說2026年除役，這次定期會施政報告卻又改「今年2025會完全停止操作」，不知何者真、何者假？她也發現台電網頁是寫「環保停機」，意謂評估停機後系統仍可維持供電，跟除役完全不同。

環保局長張瑞琿回應，3、4號機組去年9月就沒發操作許可，所以它不能操作，轉為備載只能緊急備用，8％以下可以運轉720小時。

高市議會第四屆第五次定期大會，環保局業務報告指出，興達發電廠的4座燃煤機組會在今年全數停止操作。圖／取自高市議會網站
高市議會第四屆第五次定期大會，環保局業務報告指出，興達發電廠的4座燃煤機組會在今年全數停止操作。圖／取自高市議會網站
高市議會第四屆第五次定期大會市長陳其邁施政報告，強調燃煤機組會在今年除役。圖／取自高市議會網站
高市議會第四屆第五次定期大會市長陳其邁施政報告，強調燃煤機組會在今年除役。圖／取自高市議會網站

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