因缺電啟用興達機組？曾文生強調合規：絕對沒有偷偷開

台灣邁向非核家園，外界質疑興達電廠3、4號燃煤機組連3天開機是電力不足才「偷偷開」。台電董事長曾文生強調，興達是依照環評規範，當備轉容量率降到8%以下才啟動，且台電併聯資訊公開透明，絕對沒有「偷偷開」，以此形容非常不公平。

國民黨高雄市議員邱于軒近日質疑興達火力電廠在非核首日後3天偷開機。曾文生今在行政院會後者會時指出，環評決議清楚載明，興達3號機年底除役，4號機明年底除役，2部機組都尚未除役，且為環境友善，在備轉容量率8％以下時可以啟動，且這兩部機組到5月下旬，啟用時間有限。

曾文生強調，台電所有機組併聯發電都在公開網站呈現，不會有「偷偷來」這件事，也絕對沒有「偷開機組」這件事，以此形容台電非常不公平。

與會的環境部長彭啓明補充，台灣PM2.5已降至去年的12.8微克，而近年台灣移動汙染源已經超過固定汙染源，未來想要持續下降不能只靠台電或固定式汙染源，全民都要一起調整。他說，台灣空品在亞洲僅次於日本，希望外界能少用「用肺發電」這個詞。