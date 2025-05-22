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駁「火力全開」 曾文生：中火近年空汙已減8成

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台電董事長曾文生（右）。記者邱德祥／攝影
台電董事長曾文生（右）。記者邱德祥／攝影

台灣進入「非核家園」，中火遭指「火力全開」，引發空汙疑慮。台電董事長曾文生駁斥，此種說法顛倒因果，中火絕無火力全開，全載時間更下降，近來中火空汙排放已減8成，各級環保單位應還台電公道。

核三除役後，台中市長盧秀燕批評，台中火力發電廠9部機組有「火力全開」的現象，但中火多發電就多用煤，台中市民健康令人擔憂，她今天也親赴行政院會反應中火議題。

不過，曾文生於行政院會後記者會澄清，外界所謂「火力全開」與「夜間加開」等質疑是顛倒因果，主因是政府近年推廣再生能源，白天有再生能源，火力機組在夜尖峰時才會運作，就1天來說，全載時間是下降的，絕非火力全開，而中火雖然有10部機組，但6年前開始只開9部，空汙季只開7部，一直在減量中。

針對外界質疑空汙加劇，曾文生強調，中火最高燃煤量曾達1800萬噸，去年總用煤量為1187萬噸，減煤量超過3分之1，近年也藉減少燃煤、興建空氣汙染防治設施，已減少8成空汙排放，「這些成果不是簡單講一句話就能解決」。

曾文生說，台電在內所有人都關心空汙排放，而台電公司應該是過去8、9年來固定汙染源減量最多的企業，但台灣的空氣汙染源不只有火力電廠，且空汙防治也有很多面向，各機關有責，應該同時檢驗才相對公平。

曾文生強調，台電供電支持民生用電與經濟發展，不是以賺錢為目的，而是提供國家需求，同時做了固定汙染源減量的龐大工作，各級環保機關是否能給台電一點公道？且台電同仁非常努力工作，如果不斷要回應一些片面訊息，可能會耽誤工作時間。

空氣汙染 火力發電廠 台電 中火

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