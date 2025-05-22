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核電除役憂中火火力全開 盧秀燕出席行政院會籲中央妥善調度

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今出席行政院會，是六都唯一親自出席的縣市首長。圖／台中市府提供
台中市長盧秀燕今出席行政院會，是六都唯一親自出席的縣市首長。圖／台中市府提供

核三廠2號機已停機，台中市長盧秀燕憂心中火將火力全開，今出席行政院會向中央反映地方心聲。盧秀燕表示，近期發現中火9部燃煤機組全面啟用、火力全開，呼籲中央應審慎面對地方訴求，妥善規劃能源調度，避免空污惡化，以市民健康換取供電穩定。

盧秀燕今出席行政院會，是六都唯一親自出席的縣市首長。盧指出，台中火力發電廠是全國最大的燃煤發電廠，長期扮演重要電力供應角色。市府關注空氣品質與發電調度情形，近期發現中火9部燃煤機組全面啟用、火力全開。根據台電數據，核電5月16日終止前，中火夜間發電量約3000百萬瓦，核電5月18日終止後卻增至4500百萬瓦，提升50%。

盧秀燕表示，過去市府與中央密切合作推動減煤，讓中火燃煤量從每年1600萬公噸降至1200萬公噸，但近日重啟全數機組供電，不僅使空氣污染惡化，也等同以市民健康換取供電穩定，呼籲中央審慎調度。

盧秀燕說，「除役」不同於「拆除」，若未徹底拆除機組，無法真正落實減煤目標。中部地區民眾多年強烈要求燃煤機組屆期應「拆除」，而非只是「除役」，就是為防止偷燒行為再次發生。以近日興達電廠為例，操作許可證到期卻重啟運轉，證實地方疑慮，呼籲中央在制定能源政策時，應更尊重地方民意。

盧秀燕也對台電燃氣機組未充分啟用提出疑問。她指出，5月18日中火發電「火力全開」當天，其它縣市的燃氣機組卻未使用，中央應清楚說明為何未優先使用污染較低的燃氣發電，而選擇污染較高的燃煤。

盧秀燕強調，中部民眾十分關心空污問題，市府持續配合推動減煤措施，近年來空品已顯著改善，目前氣候尚未進入酷暑高峰期，若現階段即出現燃煤飆升情況，未來幾個月恐將雪上加霜，呼籲中央應提出具體調度方案，確保民眾健康不再受損。

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