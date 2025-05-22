藍白立委提2028中火無煤決議 朝野無共識送院會協商

核三廠二號機上周除役，台灣正式進入非核家園，藍白立委聯手在立法院提案，要求台中發電廠逐年提出並落實減煤計畫，力求在2028年完成無煤的減碳目標。國民黨立委鄭天財今天召集協商，由於朝野立委未能達成共識，因此將全案保留送交院會協商。

國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔、徐巧芯及民眾黨立委張啓楷提出請公決案，主文為「改善空氣品質，守護國人健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火之國家減碳目標」，立法院會在1月21日逕付二讀，並且由國民黨團負責召集協商。

鄭天財今天中午召集協商，張啓楷在會中表示，減碳跟減煤是國家既定政策，然而過去8年碳排不減反增，台灣人民被迫用肺發電，再加上我國進入非核家園，台中發電廠馬上火力全開，中火淪為全台最大汙染源，因此民眾黨團共同提案，要求中火逐年提出並落實減煤計畫，並且在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。

黃健豪指出，台中發電廠新建機組將在今年和明年完工運轉，台電過去承諾以新建燃氣機組取代燃煤機組，後者本來就應該在發電量足夠後拆除，然而回顧今年5月燃煤用量，相較去年同期卻是不減反增，而且每一天都在增加，難免讓人懷疑非核家園用電量不足。

楊瓊瓔則說，中部地區希望不要用肺發電，然而一直無法得到政府承諾，台電規劃2031年起依序減煤300萬噸，難道在此之前都不需要做到減煤，隨著核三廠二號機正式除役，台中發電廠近日也火力全開，完全就是增加人民的健康風險，希望朝野立委同意落實減煤計畫。

不過，民進黨團書記長陳培瑜表示，在野黨希望把減煤期限提前至2028年，然而所謂的台中發電廠「火力全開」，其實發生在前總統馬英九、台中市前市長胡志強任內，前總統蔡英文上任後改善空品數字，並非如藍白立委提出如此荒謬提議。

由於在場立委無法達成共識，擔任會議主席的鄭天財裁示，本日協商未能達成共識，全案保留送交院會協商。