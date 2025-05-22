台電董座曾文生駁「火力全開」說法 中火空汙排放量已減八成

針對近期台中火力發電廠發電量增加50%，興達電廠的3、4號燃煤機組連續3日開機，引發外界質疑「火力全開」。對此，台電董事長曾文生22日表示，因部分機組正在檢修中，預計周末會陸續回來，但緊急機組啟用並非常態，對全年空汙影響是小的，且過去一段時間以來，中火空汙排放量已減八成，台電並持續做污染源減量，環保機關應還台電公道。

核三廠二號機已在日前除役，然近期卻被外界發現不僅中火悄悄增加50%發電，連興達電廠也加入，對此，曾文生22日也親自現身說明，他表示，中火沒有火力全開，外界所謂「火力全開」，或是「夜間加開」等說法是顛倒因果順序，主要是因為近年推廣再生能源，白天有光電等再生能源，火力機組需要發電的量是比較少的，在夜尖峰時才會開始提載，就1天24小時來說，全載的時間下降了，因為白天不需要全載，「並不是它在火力全開」。

曾文生說明，如果以一天來說全載時間是下降的，絕非火力全開，且中火雖有10部機組，但自六年前開始最高只開9部，空污時期則為7部。至於空汙狀況，中火最高燃煤量曾達到1,800萬噸，去年總用煤量則為1,187萬噸，減煤量逾1/3，且過去幾年來，中火透過減少燃煤，以及興建空氣污染防制措施，已經減少了八成的空污排放，這些成果，不是簡單講一句話就能解決。

至於興達電廠燃煤機組開機，曾文生說明，環評決議清楚載明興達3號機除役時間在2025年底，4號機是在2026年底除役，外界指涉的兩部機組均尚未除役。台電先前承諾，為了環境友善，在備轉容量率8％以下的時候可以啟動，台電一向依規進行。

曾文生強調，現在台灣用電尖峰仍在白天，夜尖峰時間比較短，需要備轉容量率也沒有那麼高，如果有7％是絕對不會有任何問題的，最近兩天和平電廠、林口電廠機組確實有故障，現在檢修中預計周末會陸續回來。他也說，台電所有機組併聯發電都在公開網站呈現，不會有「偷偷來」這件事，也絕對沒有「偷開機組」這件事，以此形容台電是非常不公平的事情。

曾文生強調，所有人包含台電在內都關心空污排放，台電應該是過去8、9年來，固定污染源減量最多的企業，但台灣的空氣污染源不只有火力電廠，空污防制有很多面向需要做，各層級行政機關都有應盡義務，如果社會關心空污，各界的污染源減量以及成果應該拿出來同時檢驗，相對公平。

他說，台電供電與支持台灣民生用電與經濟發展，不是以賺錢為目的，而是在提供國家需求，同時做了固定污染源減量的龐大工作，各級環保機關應給台電一個公道，且若台電不斷要回應外界的片面訊息，可能會耽誤工作時間。

對此，環境部長彭啓明也於會中說明，確實經查台電興達電廠並未違法環評法，一切都是合法，對於空汙的狀況，目前我國固定空汙排放量已經低於移動排放量，簡單來說，台電確實已經減少大量空汙，未來應該思考的是如何減少交通運輸工具的移動空汙來源，空汙減量確實也需要大家的努力，空汙的來源來自四面八方，未來要如何減少空污，目前已到了深水區，必須要全民一起做改變。