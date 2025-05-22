快訊

懶人包／Google I/O超狂！推AI搜尋、Veo 3、虛擬試穿 九大新功能、亮點一次看

第二波！國民黨土樹三鶯區黨部被搜索 黨部主委證實

新冠又來了！醫示警3症狀「跟感冒不同」 6招築牆防病毒入侵

曾文生：併聯發電資訊透明 興達電廠絕無偷開

中央社／ 台北22日電

興達電廠的3、4號燃煤機組近日連3天開機，遭外界質疑是電力不足「偷開」。台電董事長曾文生今天說，興達是依環評規範，在備轉容量率8%以下才啟動，且併聯發電資訊公開透明，絕無偷開；環境部長彭啓明也說，經檢視後興達電廠並無違反環評承諾。

興達電廠的3、4號燃煤機組近日連續3天開機，遭外界質疑電力不足。曾文生今天出席政院會後記者會時指出，環評書件裡面清楚載明，興達3號機除役是在年底、4號機則是明年年底，因此2部機組尚未除役，而為環境友善，也規範2部機組須在備轉容量率8%以下才啟動。

曾文生指出，興達電廠2部機組到今年5月下旬為止，啟動時間都有限，且機組併聯發電等資訊都會公開，絕對符合法律規範，也絕對沒有偷開機組。

他也說，特定機組啟用不會是常態，緊急啟用對整年空污影響較小，且也要非空污季節才能啟用，這次調度是在有限時間之內，合理調度資源。

彭啓明則在記者會說明，興達電廠低於8%時候可以啟用3、4號機組，確實沒有違反環評承諾。

彭啓明還說，台灣空污減量部分，PM2.5從2013年平均24，降至去年的12.8，而經不同專家計算，其實台灣移動污染源已經超過固定污染源，顯見空污防制來到深水區，未來要持續下降不能只靠台電或是固定式污染源的調整，而是全民要一起改變。

他提到，台灣空品在亞洲僅次於日本，日本2024年平均不到10、韓國17、中國接近30，希望外界能少用「用肺發電」這個詞，政府也會持續推動淨零轉型，目標2030年PM2.5降至10、2035年為8。

空污 火力發電廠 台電

延伸閱讀

駁中火火力全開 曾文生：空污量減8成應還台電公道

郭智輝遭疑涉台東風電 黃建賓：彭啓明黑箱視察拆彈？

傳遭點名迎戰桃園市長選舉 彭啓明笑說：老婆會和他離婚

影／環境部一周年施政成果 彭啓明盼打響綠色台灣品牌

相關新聞

【重磅快評】台電火力全開 陳其邁不跟進盧秀燕為民請命？

核三廠2號機停役，台中市長盧秀燕指中火火力全開，台中市環保局長質疑台電調度不當，由中火獨扛發電缺口；台電否認後，今天卻被...

興達電廠備用燃煤機組全開 直擊白煙直竄天際

核3廠日前停機後，全台供電穩定度成為關注焦點，不僅台中火力發電廠被台中市政府發現發電增加50％，高雄興達電廠也被發現原本...

因缺電啟用興達機組？曾文生強調合規：絕對沒有偷偷開

台灣邁向非核家園，外界質疑興達電廠3、4號燃煤機組連3天開機是電力不足才「偷偷開」。台電董事長曾文生強調，興達是依照環評...

駁「火力全開」 曾文生：中火近年空汙已減8成

台灣進入「非核家園」，中火遭指「火力全開」，引發空汙疑慮。台電董事長曾文生駁斥，此種說法顛倒因果，中火絕無火力全開，全載...

核電除役憂中火火力全開 盧秀燕出席行政院會籲中央妥善調度

核三廠2號機已停機，台中市長盧秀燕憂心中火將火力全開，今出席行政院會向中央反映地方心聲。盧秀燕表示，近期發現中火9部燃煤...

藍白立委提2028中火無煤決議 朝野無共識送院會協商

核三廠二號機上周除役，台灣正式進入非核家園，藍白立委聯手在立法院提案，要求台中發電廠逐年提出並落實減煤計畫，力求在202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。