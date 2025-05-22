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駁中火火力全開 曾文生：空污量減8成應還台電公道

中央社／ 台北22日電

核三2號機除役後，台中市長盧秀燕質疑台中電廠發電火力全開。台電董事長曾文生今天指出，相關說法顛倒因果，中火沒有火力全開，且全載時間也下降，過去一段時間以來，中火空污排放量已減8成，台電並持續做污染源減量，環保機關應還台電公道。

核三2號機除役後，台中市長盧秀燕及環保局日前質疑台中電廠發電增加50%及火力全開，台電透過新聞稿澄清，完全是誤解的錯誤資訊。

行政院發言人李慧芝上午主持政院會後記者會時表示，盧秀燕今天在行政院會上，也反映中火議題。

曾文生出席記者會指出，中火沒有火力全開，外界所謂「火力全開」，或是「夜間加開」等說法是顛倒因果順序，主因台灣推動再生能源，白天有再生能源，因此火力機組在夜尖峰才會運作，就一天來說全載時間是下降的，絕非火力全開，且中火雖有10部機組，但自6年前開始最高只開9部，空污時期則為7部。

對於外界關心空污議題，曾文生說，中火最高燃煤量曾達到1800萬噸，去年總用煤量則為1187萬噸，減煤量逾1/3，且過去幾年來，中火透過減少燃煤，以及興建空氣污染防制措施，已經減少了8成的空污排放，這些成果，不是簡單講一句話就能解決。

曾文生強調，所有人包含台電在內都關心空污排放，台電應該是過去8、9年來，固定污染源減量最多的企業，但台灣的空氣污染源不只有火力電廠，空污防制有很多面向需要做，各層級行政機關都有應盡義務，如果社會關心空污，各界的污染源減量以及成果應該拿出來同時檢驗，相對公平。

他說，台電供電與支持台灣民生用電與經濟發展，不是以賺錢為目的，而是在提供國家需求，同時做了固定污染源減量的龐大工作，各級環保機關應給台電一個公道，且若台電不斷要回應外界的片面訊息，可能會耽誤工作時間。

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