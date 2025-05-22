影／火力機組偷偷開？曾文生：請不要用偷開機組形容台電
台中火力發電廠被台中市政府發現發電增加50％，高雄興達電廠也被發現燃煤機組偷偷運轉，在核三2號機屆期停機後，全台火力全開，台中市長盧秀燕再次批評台電在中火就是「火力全開」，並呼籲台電「不要造成中部民眾健康的損害」。台電今天表示，因為備轉容量率低於8％，才啟動興達電廠燃煤機組，但一切符合啟動條件及環保承諾。
行政院今天舉行院會，台中市長盧秀燕特別北上開會，對於外界用火力機組偷偷開來形容，台電董事長曾文生表示，在有關興達電廠的環評裡有清楚的載明，興達的三號機除役時間是在今年年底，四號機除役時間是明年年底，所以這兩部機組是尚未除役的機組，當初為了環境友善，有承諾在備載容量 8個百分點以下的時候可以啟動，台電一向都是依照這個規範在啟動。
曾文生強調，這二部機組到今年五月為止啟動的時間非常有限，台電所有機組併聯發電，在台電的公開網站上全部都有呈現，所以不會有偷偷來這件事，絕對沒有偷開機組這件事，用偷開機組來形容台電，是非常不公平的事。
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