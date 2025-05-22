影／火力機組偷偷開？曾文生：請不要用偷開機組形容台電

台中火力發電廠被台中市政府發現發電增加50％，高雄興達電廠也被發現燃煤機組偷偷運轉，在核三2號機屆期停機後，全台火力全開，台中市長盧秀燕再次批評台電在中火就是「火力全開」，並呼籲台電「不要造成中部民眾健康的損害」。台電今天表示，因為備轉容量率低於8％，才啟動興達電廠燃煤機組，但一切符合啟動條件及環保承諾。

行政院今天舉行院會，台中市長盧秀燕特別北上開會，對於外界用火力機組偷偷開來形容，台電董事長曾文生表示，在有關興達電廠的環評裡有清楚的載明，興達的三號機除役時間是在今年年底，四號機除役時間是明年年底，所以這兩部機組是尚未除役的機組，當初為了環境友善，有承諾在備載容量 8個百分點以下的時候可以啟動，台電一向都是依照這個規範在啟動。