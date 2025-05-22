【重磅快評】台電火力全開 陳其邁不跟進盧秀燕為民請命？

核三廠2號機停役，台中市長盧秀燕指中火火力全開，台中市環保局長質疑台電調度不當，由中火獨扛發電缺口；台電否認後，今天卻被民代發現高雄興達電廠燃煤機組也「偷偷」運轉。看來核電退場後，電真的是不夠用了，輝達要在北士科設總部，還有一個更吃電的算力中心，不獨中火，全台的火電廠都得全開，不管藍白提2028無煤中火，還是高雄市長陳其邁打臉台電稱已駁回興達機組操作許可，台電都只能賴皮到底。

核三廠2號機停機後，台中市政府發現中火發電增加50％，盧秀燕指中火火力全開，犧牲中部人健康，18日中火10部燃煤機組就開了9部，都是9成發電量。台電反駁，稱發電量沒增加，中火去年1至4月發電 81.1億度，今年同期為69.5億度，且以2016年與2024年比較，中火空污排放量還減排7成6。

有沒有火力全開？中火搬出數據反駁，但中火過去的「信用」實在太差，讓台中人難以相信，台中市政府拿它沒辦法，盧秀燕只好到行政院為市民請命。

只是，核電退場後，台灣缺電終究是事實，即使中火9部機組沒日沒日的燒煤發電，終究獨扛不了用電的缺口，核三2號機除役後第五天，高雄市議員邱于軒一早就發現興達電廠燃煤機組也「偷偷」運轉了。

台電不敢否認，稱因備轉容量率低於8％，才啟動興達電廠燃煤機組，但一切符合啟動條件及環保承諾。但邱于軒稱興達3、4號燃煤機組去年9月操作許可已到期，今天竟偷偷運轉，痛批民進黨的非核家園要以市民用肺發電來換。

有沒有操作許可，應該是板上釘釘的事，但台電發言人副總蔡志孟竟說，興達3號機是今年12月底才會除役，4號機是明年12月底，並非除役後又重新運轉，台電的環評承諾是興達燃煤機組轉成備用電力，啟用前提是備轉容量率在8％以下，最近因為大修機組尚未歸隊，加上和平燃煤電廠跳機，備轉容量低至8％以下，才啟動興達3號機及4號機。

有沒有除役和是否取得操作許可，根本是兩件事，台電亂扯一通，連高雄市長陳其邁也看不下去，馬上就出來打臉台電，表示市府去年9月24日就已駁回興達電廠的操作許可；但陳其邁又說，依環評相關規定，1年只能運作720小時以下，環保局會嚴格監督。市民納悶的是，如果連操作許可都沒有，又怎可上場救援？ 陳其邁既打臉台電又要為台電自圓其說，還真一個「怪」字？

中火信用不佳，主要是有中央背後撐腰，林佳龍擔任台中市長時通過公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例，核准中火生煤使用量為2100萬噸，2017年減至1600萬噸；盧秀燕上台後宣示用煤量減少4成，不過中火堅持用許可使用量2100萬公噸為計算基礎，得出1260萬公噸，但市府以實際用量為計算基礎，算出核准用量是1104萬公噸，兩者差了156萬噸，中火就此卡住了，2019年底市府以中火持續超量用煤，違規情節重大，廢止中火兩部機組許可證。

但中火有中央當靠山，環保署馬上以信賴保護原則撤銷市府處分，接著行政院又公告台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例中第三條、第四條及第六條抵觸空污法等規定，宣告無效。中央強令地方繳械，導致中火沒在理會市府，這次核三廠2號機停機，台電連調度都省了，中火就火力全開，根本就是吃定了台中人。

只是，高雄沒有管制生煤自治條例，陳其邁去年9月就駁興達3、4號燃煤機組展延操作許可，興達還是敢讓除役在即的老舊機組「偷偷」運轉；行政院也不要大小眼，既然敢撤銷台中市府處分，那就應一視同仁也撤銷高雄市府的處分。

核電退場後，台電的備轉容量已低於8%，行政院也沒有什麼好遮掩，反正同島一命，乾脆宣布台電的火力發電廠全部開綠燈。只不過，同為藍綠陣營要角，媽媽市長盧秀燕今赴行政院會為市民請命，反映民瘼， 暖男市長陳其邁是不是也該跟進？