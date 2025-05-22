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批汰煤機組進度也輸韓國 環團籲朝野共促2028無煤中火

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環保團體呼籲，所有黨派立委應不分顏色，共同促成中火早日除役的2028無煤中火目標。記者李柏澔／攝影
環保團體呼籲，所有黨派立委應不分顏色，共同促成中火早日除役的2028無煤中火目標。記者李柏澔／攝影

今年5月17日台灣正式進入非核家園，但近日燃煤電廠，包含中火等卻火力全開。環保團體表示，中火亞臨界燃煤電廠不斷毒害中部人民，在淘汰燃煤機組的進度也輸給韓國，呼籲全體立委，在今天立院的朝野協商共同促成2028無煤中火的目標。

國民黨立委羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、楊瓊瓔等台中市立委及民眾黨立委張啓楷共同提案，建請立法院會作成決議，在2028年完成無煤中火的國家減碳目標，今天下午朝野協商。

環團今天同步召開記者會，指中火是全世界最大、最老舊骯髒的亞臨界燃煤電廠，不只對全台灣人的健康影響深遠，全台6成5煤電集中在中部，其中的中火用煤量高占台電用煤總量4成，對中部人相當不公平。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，燃煤排放的細懸浮微粒（PM2.5）導致缺血性心臟病死亡率，是一般PM2.5的5倍、柴油交通排放PM2.5的3倍；哈佛學者更發現煤炭顆粒物汙染造成的死亡風險是其他來源PM2.5的2倍，1999到2020年間，美國估有46萬人死於煤電空汙。尤其中火煤電百分之百使用亞臨界燃煤機組，是發電效率最低、碳排量最高、用煤量最多的最老舊骯髒設施。

葉光芃說，如果依循行政院長卓榮泰先前提出，2034年中火煤電退場，其10座最老舊亞臨界機組的平均運轉年限將超過35年，完輸南韓泰安（Taean）和唐津（Dangjin）這兩座大型電廠，讓效率較高的超臨界燃煤機組30年就除役，台灣中火簡直「真見笑」。

葉光芃說，今年底將關煤走入歷史的麥寮電廠超臨界燃煤機組，則是平均運轉26年就除役，南投竹山同時是麥電和中火燃煤危害最大鄉鎮，麥電貢獻的PM2.5濃度每立方米0.253微克，中火則貢獻每立方米6.045微克的PM2.5濃度，中火毒害強達麥電的30倍以上。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化醫療界聯盟、南投縣健康空氣行動聯盟、屏東縣環保聯盟等共同向賴清德總統喊話，中火燃煤不只影響中台灣各縣市，賴總統以前執政的台南和民進黨長期執政的嘉義，也是中火PM2.5貢獻名列前茅的受害測站，連台灣尾的屏東及高雄，都受到中火燃煤影響，亟待所有跨黨派立委不分顏色大力支持，促成中火早日除役的2028無煤中火目標。

非核家園 火力發電廠 中火 PM2.5

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