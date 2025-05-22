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興達電廠備用燃煤機組全開 直擊白煙直竄天際
核3廠日前停機後，全台供電穩定度成為關注焦點，不僅台中火力發電廠被台中市政府發現發電增加50％，高雄興達電廠也被發現原本停機的燃煤機組偷偷運轉。台電今天表示因為備轉容量率低於8％，才啟動興達電廠燃煤機組，一切符合啟動條件及環保承諾。
記者今天前往高雄興達電廠，直擊原本2024年9月底操作許可已到期的興達3、4號燃煤機組，已經開始運轉，高聳的煙囪冒出大量白煙往南方飄去，根據台電網站興達火力電廠3、4號機組裝置容量為550萬瓩，中午12點左右發電效率約為六成。
台電發言人副總蔡志孟22日澄清，興達3號機是今年12月底才會除役，4號機是明年12月底，並非燃煤機組除役後又重新運轉，台電在興達電廠更新改建的環評承諾，興達燃煤機組會轉成備用電力，啟用前提是備轉容量率在8％以下，且全年運轉時數以720小時為上限。最近因為大修機組尚未歸隊，加上和平燃煤電廠發生跳機事件，備轉容量低至8％以下，所以才啟動興達3號機及4號機，但均符合當時台電對於興達電廠更新改建時的環評承諾。
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