興達電廠備用燃煤機組全開 直擊白煙直竄天際

核3廠日前停機後，全台供電穩定度成為關注焦點，不僅台中火力發電廠被台中市政府發現發電增加50％，高雄興達電廠也被發現原本停機的燃煤機組偷偷運轉。台電今天表示因為備轉容量率低於8％，才啟動興達電廠燃煤機組，一切符合啟動條件及環保承諾。

記者今天前往高雄興達電廠，直擊原本2024年9月底操作許可已到期的興達3、4號燃煤機組，已經開始運轉，高聳的煙囪冒出大量白煙往南方飄去，根據台電網站興達火力電廠3、4號機組裝置容量為550萬瓩，中午12點左右發電效率約為六成。