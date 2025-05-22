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核三廠2號機除役後 高雄興達電廠也火力全開？台電說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

核三廠2號機於17日除役後，不僅台中火力發電廠被台中市政府發現「火力全開」，高雄興達電廠也被發現3、4號燃煤機組近日連續3天開機，外界質疑供電不足。對此，台電副總蔡志孟22日表示，和平電廠機組跳機和部分機組維修等因素，致近期備用容量率低於8%以下，因此啟動興達電廠機組，符合興達更新改建的環評承諾。

高雄市議員邱于軒爆料指出，去年9月底操作許可已到期的興達3、4號燃煤機組，21日竟偷偷運轉，痛批民進黨的非核家園要以高雄市民的用肺發電來換。

立法院經濟委員會22日處理經濟部預算解凍案，經濟部長郭智輝赴經濟委員會詢答。國民黨立委楊瓊瓔、羅廷瑋等質詢近兩周台中火力電廠發電達90%以上，「火力全開」是否為常態？郭智輝表示，若委員認為中火是「火力全開」，他「不反對」。他並說，這不是常態，之後會與台電好好盤點。

蔡志孟22日上午在立法院受訪澄清，興達3號機是今年12月底才會除役，4號機是明年12月底，並非燃煤機組除役後又重新運轉，台電在興達電廠更新改建的環評承諾，興達燃煤機組會轉成備用電力，啟用前提是備轉容量率在8％以下，且全年運轉時數以720小時為上限。

蔡志孟坦承，最近因為大修機組尚未歸隊，加上和平燃煤電廠發生跳機事件，備轉容量低至8％以下，所以才啟動興達3號機及4號機，但均符合當時台電對於興達電廠更新改建時的環評承諾。

非核家園 火力發電廠 核三廠 台電

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