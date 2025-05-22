影／民代批興達電廠讓高雄人用肺發電 環保局：加強監督

台灣剛進入「非核家園」，興達電廠3、4號燃煤機組許可證去年到期，這兩天再度運轉引發議員質疑台電未通報、環保局一問三不知；剛進入非核家園，高雄人就為台灣用電犧牲健康。環保局表示，備用機組啟用均全程掌握，將強力監督，並已強力要求台電需於啟動前提前通報，說明原因及預計使用時間。

議員邱于軒指出，興達電廠3號、4號機組是民國74年及75年興建的老舊燃煤組，也是高雄市第二大固定汙染源，它的老舊、汙染一直殘害高雄市民健康，所以每個市長上任都要求燃煤機組立即停機，無奈為了台灣整體電力只能持續老車運轉。

邱說，近日進入非核家園不到3天，興達電廠馬上接力救援，它已經很久沒運轉，上次運轉是在4月份，最重要的是，操作許可在去年9月30日到期，試問「一個沒有牌照的車子可以上路嗎？」「高市府環保局有針對興達電廠的開車重新檢休嗎？」高雄市民不該為台灣人用電而用肺發電、犧牲健康。

高市環保局說明，興達電廠3、4號機組操作許可證期限至113年9月30日屆期，第1次許可展延已駁回申請。第2次申請時未於空汙法規定期限內申請；另依據興達電廠燃氣機組更新改建計畫環評承諾，興達電廠3、4號機組於113年底轉為備用機組，第1、4季不啟動，啟動時機為第2、3季備轉容量率低於8%時，未達備轉容量啟動之條件，3、4號機不得操作。

環保局長張瑞琿表示，台電此次運轉有符合規定，針對興達3、4號燃煤機組於備載8%以下啟動全年可以運轉720小時，環保局將善盡監督責任，即時掌握機組啟用期程並於機組啟動時執行多項管制措施，全力維護高雄的空氣品質。