非核家園後中火火力全開 藍委廖偉翔：明年購煤預算僅比今年少15萬噸
面對非核家園後，中火火力全開，立法委員廖偉翔說，明年台電購煤預算高達1050億，預計採購2695萬噸煤炭，僅比今年少區區15萬噸，所謂「減碳轉型」，在預算書上根本看不到任何誠意。
他說，核三廠5月17日晚間停機，結果中火在隔天18日，發電量就從3000MW暴增到4500MW，暴增50%是不爭的事實。根據資料統計更能看見，中火本月14日至19日的發電量全部高於去年同期，民進黨說中火負擔沒有增加，早已被數據完全打臉。
廖偉翔說，面對夜晚沒有光電，必須讓火力發電機組上陣的問題，台電甚至美其名曰「不是夜間增發，而是日間減發」，他必須直言，本質上都是在讓中火負擔加重。
他說，會需要為核三留下一扇窗的根本原因，就是民進黨的能源政策完全跳票，不只綠能弊案頻傳，2026綠能發電20%的承諾更是完全跳票，未來他一定會持續監督，為台中市的空氣品質與人民福祉發聲。
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