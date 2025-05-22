台中空品綠燈是因這事 中市環保局長：中火若不全開空品會更好

中火近日發電幾火力全開，但台中市的空氣品質為何仍顯示是綠燈的良好情況？台中市環保局長陳宏益上午說，若是中火不要火力全開，台中市的空氣品質還會更好。他說，連高雄老舊的興達火力電廠休了半年之後都加入發電，可見供電的確是吃緊。

陳宏益說，中火發電火力全開是事實，發的愈多，用煤一定多，排的也會多，對空氣品質的影響可以想見。台中空品雖然是綠燈，但這也許是得力於近日大氣流動等環境因素。

他說，興達電廠的3、4號燃煤機組近日連續3天開機，連高雄人都已警覺了，質疑是電力不足，不得不如此，也可見供電的確是吃緊。