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台中空品綠燈是因這事 中市環保局長：中火若不全開空品會更好

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中火近日發電幾火力全開，但台中市的空氣品質顯示是綠燈的良好情況。圖／翻攝自台中市政府環保局網站
中火近日發電幾火力全開，但台中市的空氣品質顯示是綠燈的良好情況。圖／翻攝自台中市政府環保局網站

中火近日發電幾火力全開，但台中市的空氣品質為何仍顯示是綠燈的良好情況？台中市環保局長陳宏益上午說，若是中火不要火力全開，台中市的空氣品質還會更好。他說，連高雄老舊的興達火力電廠休了半年之後都加入發電，可見供電的確是吃緊。

陳宏益說，中火發電火力全開是事實，發的愈多，用煤一定多，排的也會多，對空氣品質的影響可以想見。台中空品雖然是綠燈，但這也許是得力於近日大氣流動等環境因素。

他說，興達電廠的3、4號燃煤機組近日連續3天開機，連高雄人都已警覺了，質疑是電力不足，不得不如此，也可見供電的確是吃緊。

陳宏益預測，供電吃緊的情形可能一直會持續到月底桃園大潭的燃氣機組上線加入供電，才能得到緩解。在這之前，因為非核家園，供電會一直吃緊，讓人十分擔心，環保局也會持續監測。

中火近日發電幾火力全開，但台中市的空氣品質顯示是綠燈的良好情況。圖／翻攝自台中市政府環保局網站
中火近日發電幾火力全開，但台中市的空氣品質顯示是綠燈的良好情況。圖／翻攝自台中市政府環保局網站

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