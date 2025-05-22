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興達3、4號機組開機挨批 高市府：全程掌握加強查核

中央社／ 高雄22日電

興達電廠3、4號燃煤機組近日連續3天開機，遭外界質疑電力不足。高市府環保局今天表示，相關備用機組啟用均全程掌握，將強力監督，並在啟動時加強查核，保障高雄空品。

高雄市政府環保局上午發布新聞稿說明，興達電廠3、4號機組操作許可證期限去年9月30日屆期，第1次許可展延已駁回申請；第2次申請時未於空污法規定期限內申請。另依據興達電廠燃氣機組更新改建計畫環評承諾，興達電廠3、4號機組於113年底轉為備用機組，第1、4季不啟動，啟動時機為第2、3季備轉容量率低於8%時，未達備轉容量啟動條件，3、4號機不得操作。

環保局強調，已強力要求台電公司須於興達電廠燃煤機組啟動前提前通報，說明原因及預計使用時間；市府將隨時掌握機組啟動期間備載容量率，派員查核現場操作情形及全時監控管道排放情形，確保機組操作期間符合高雄市電力業加嚴排放標準。

環保局長張瑞琿表示，針對興達3、4號燃煤機組於備載8%以下啟動，全年可運轉720小時，環保局將善盡監督責任，即時掌握機組啟用期程，並於機組啟動時執行多項管制措施，全力維護高雄空氣品質。

此外，台電發言人蔡志孟今天也表示，和平電廠機組跳機及部分機組維修等因素，導致近期備用容量率低於8%以下，因此啟動興達電廠機組，這也符合興達更新改建環評承諾。

高雄市 台電

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