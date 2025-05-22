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台電駁火力全開 台中環保局：中火燃煤夜間發電量增加中

聯合報／ 唐筱恬／台北即時報導
台電台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片
台電台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片

核三廠2號機已經停機，台中市盧秀燕憂心中火將火力全開，台電反駁稱與去年同期相較，火力發電沒增加。對此台中市環保局人士指出，依據台電官網資料顯示，核電除役後，中火燃煤機組夜間發電量的確有增加趨勢，如此將犧牲中部人健康。

盧秀燕近期火力全開，質疑核三廠停役後中火恐火力全開，例如18日中火10部燃煤機組就開了9部，都是9成發電量，現在才5月，6月以後會不會火力全開？不過台電反駁說，火發發電沒增加，台中電廠發電量去年1至4月81.1億度，今年同期為69.5億度，減少超過1成，且以2016年與2024年比較，台中電廠空汙排放量還減排7成6。

台中市環保局人士解釋，台電因配合「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」減少生煤使用量，而且台中市環保局啟動「第三次電力業加嚴」計畫，台電是在市府督促下，中火汙染排放量與2016年相比已減少7成。

對於台電澄清火力發電沒增加，台電發言人蔡志孟昨天更指，「不能以某個時間點來判斷火力全開」。台中市環保局人士說，核三廠5月17日除役後，依據台電官網資料顯示，中火燃煤機組夜間發電量相較核電除役前，的確有增加趨勢，導致排放汙染也隨之增加，這恐讓台中市府與台中市民改善空汙的努力功虧一簣。

台中環保局人士呼籲，台電應做好能源分配，優先調度排汙量較少的能源，例如燃氣發電，不應由中火老舊燃煤機組來負擔，犧牲中部人的健康。

盧秀燕 台電 台中市 中火

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