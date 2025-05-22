中火變相「六氣六煤」 藍白批失信於民要求2028達無煤目標

台灣進入「非核家園」時代，但全台火力全開，中火增加夜間發動，台中人首當其衝，在野黨立委批評賴政府為了「非核」失信於民，空汙不減反增，藍白聯手提出公決案今協商，要求完成「2028無煤中火」目標，還健康於民。

國民黨立委羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、楊瓊瓔等台中市立委及民眾黨立委張啓楷共同提案，建請立法院會作成決議，在2028年完成無煤中火的國家減碳目標，今將朝野協商。

藍白聯手提案指出，環境部火速通過台中發電廠第二期新建燃氣機組計畫環評案，新增建6部燃氣機組，而原規劃6部要除役燃煤機組，轉為緊急機組，致中火變相擴廠為「六氣、六煤」，已失信於民，犧牲台中人健康。

提案指出，過去經濟部向台中市民承諾「增一氣、拆一煤」的減煤規劃，如今中火一期燃氣2部新建機組即將在今年和明年完工運轉，總計2600MW發電裝置容量，可立即汰除4.7座燃煤機組，賴政府竟失信於民，不汰除半噸的中火燃煤，中火將持續成為國內最大型的燃煤發電廠,二氧化碳排放量也將持續居世界前茅。

廣大中火煤電空汙，讓台中市民十分憤慨，藍白提案表示，燃煤為萬毒之首,全國發電用煤有六成集中於中台灣，中火就占四成五，台中發電廠使用老舊亞臨界燃煤機組，發電效率最低、相同發電量的用煤量最高，特別是苗中彰投雲嘉南，都將是中火燃煤受害最深遠的縣市。

藍白立委建請立法院會作成決議，「改善空氣品質，守護國人健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火之國家減碳目標」，希望以此宣示守護民眾健康，對行政部門形成壓力。

張啓楷受訪時表示，台中發電廠為全台灣最大汙染源，其次為雲林麥寮發電廠，立法院去年審查113年度國營事業預算，朝野黨團同意減列火力發電費用250億元，後來立法院審查114年度台電公司預算，作成決議「114年度中火減煤100萬噸」，很多中南部立委也都認同這項主張。

張啓楷說，台灣正式進入非核家園，中火發電量馬上呈現激增，盧秀燕已經開出第一槍，台電公司與台中市政府互有堅持，核能退場本來就要使用火力，然而再生能源進度卻沒有跟上，相信能源議題這把火將持續延燒。

國民黨團書記長王鴻薇批評，台灣進入非核家園後，電力顯然不足，政府說沒有火力全開，結果火力發電占比超過90％，真的很離譜，還好意思說？這讓發電變得又髒又貴，尤其中火所有機組全部開動，這也是盧秀燕特別警告，因為這對台中來說真的很不應該，是讓人民的肺來發電，因此今天協商，希望能夠達到無煤中火的目標。

國民黨台中立委黃健豪也說，既然非核家園的替代方案是火力發電，火力發電又分為燃煤和天然氣，台中火力電廠目前為全燃煤電廠，近日燃煤發電的量比去年同期都高，顯示電力不夠時，會啟用燃煤發電來救援，所以應該再加速興建天然氣機組，同時承諾拆除燃煤機組，而不是把台中的燃煤機組當作缺電時的備胎。