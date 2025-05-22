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影／興達電廠被批「偷開機」陳其邁證實去年駁回操作許可
高雄興達電廠燃煤發電3、4號機組操作許可去年到期，傳出昨天偷開機運轉。高市議員邱于軒痛批「沒有行照、沒有車牌」，為何車子可以上路？市長陳其邁表示，去年9月24日已經駁回興達電廠的操作許可，市府會嚴格監督。
針對興達電廠的燃煤發電機組3、4號機組的發電爭議，市長陳其邁今早出席活動時表示，高雄市府去年9月24日已經駁回興達電廠的操作許可，按照環評相關規定，1年只能運作720小時以下，高雄市環保局會嚴格監督執行。
議員邱于軒質疑，雖然興達電廠3、4號機組主要作為備用機組，當預估或實際系統供電餘裕在8%以下時啟動，那今天的開車是否代表電力吃緊，如果一直吃緊，有沒有可能讓興達電廠持續火力全開？
「沒有行照沒有車牌、車子可以上路？」邱于軒批評，3、4號機組在去年9月操作許可到期，一般工廠政府會放任這樣嗎？她詢問環保局如何知道興達電廠在運轉，如何監控燃煤機組是否有汙染？台電是否通報？環保局卻一問三不知，真是氣死人。
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