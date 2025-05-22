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供電吃緊全台火力全開 台電：備轉容量率低於8％啟動興達燃煤兩機組

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
備轉容量率低於8％，台電啟動興達兩燃煤機組應急。圖／本報系資料照片
備轉容量率低於8％，台電啟動興達兩燃煤機組應急。圖／本報系資料照片

不僅台中火力發電廠被發現台中市政府發現發電增加50％，高雄興達電廠也被發現燃煤機組偷偷運轉，在核三2號機屆期停機後，全台火力全開。台電今日表示，因為備轉容量率低於8％，才啟動興達電廠燃煤機組，但一切符合啟動條件及環保承諾。

高雄市議員邱于軒爆料指出，去年9月底操作許可已到期的興達3、4號燃煤機組，21日竟偷偷運轉，痛批民進黨的非核家園要以高雄市民的用肺發電來換。

台電發言人副總蔡志孟22日澄清，興達3號機是今年12月底才會除役，4號機是明年12月底，並非燃煤機組除役後又重新運轉，台電在興達電廠更新改建的環評承諾，興達燃煤機組會轉成備用電力，啟用前提是備轉容量率在8％以下，且全年運轉時數以720小時為上限。

蔡志孟坦承，最近因為大修機組尚未歸隊，加上和平燃煤電廠發生跳機事件，備轉容量低至8％以下，所以才啟動興達3號機及4號機，但均符合當時台電對於興達電廠更新改建時的環評承諾。

非核家園 火力發電廠

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