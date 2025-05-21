核電機組陸續除役 台電：台中電廠用煤量屢創新低

台中市政府今天再度關切台中電廠運轉情況，台電表示，台中市用電量自2019年起已連年超過台中電廠發電量，期間經歷核電機組除役，電廠用煤量亦如市府對外強調屢創新低，充分展現市府監督、台電擴大自主減煤減排承諾的良性循環。

台電舉例，2024年台中市用電即較發電多出近80億度，等同超過180萬個家戶全年用電需仰賴外縣市供應。

台電透過新聞稿說明，台中電廠在確保大台中穩定供電之餘，台電2017年啟動友善環境減煤減排4部曲，且雖然10部機組均為登載於電業執照正常商轉的發電機組，但2019年起即不再全廠10部機組全開，至今已超過6年無全廠發電。

台中電廠也持續推動自主減煤，4至9月非空污季期間不超過9部機組運轉，相關努力也造就2024年台中電廠用煤量較2016年大減565萬公噸，2024年空污排放量對比2016年減幅更達76%，期間經歷核一、二、三廠5部核能機組停機除役。

台電表示，隨著減煤減排趨勢，台中電廠發電量已從台中市長盧秀燕上任時的372億度減至去年272億度，大降超過100億度，然而台中市用電隨城市發展持續成長，去年已近350億度，名列6都第一，這些用電缺口即仰賴全台多元電力專業調度，才得以滿足台中百工百業用電需求，並無發電集中台中的情況。

台電也同步推動台中電廠新燃氣機組更新計畫，新1號機預計今年底正式加入供電行列，可再提供低碳、低空污穩定電力，而既有部分燃煤機組也將對應拆除及轉為備用。

台電指出，根據環境部委託權威學者調查研究結果，顯示影響國內空氣品質因素多元，包括氣象條件、地形因素以及污染來源等。其中，污染來源部分，近半影響來自境外移入，境內污染的影響則包括交通源12.2%、逸散源26.6%、工業源10.7%，其中電力影響占比約為2.3%，低於大貨車、鋼鐵基本工業影響占比。

台電表示，如台中市府去年底新聞稿對外展現「台中空品優於全國平均」、躍升「中南部空品最佳城市」等佳績，台中電廠不只共同參與，更是台中市所有固定污染源減量最多的單位，但區域整體空品改善仍仰賴市府所言，需各企業及市民朋友共同攜手，一起為空品盡一份心力。